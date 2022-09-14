شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ضابط إسرائيلى وشابين فلسطينيين فى تبادل إطلاق نار شمال الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل ضابط إسرائيلى، وفلسطينيان اثنان، فى تبادل إطلاق نار بين فلسطينيين وقوة إسرائيلية، قرب حاجز "الجلمة" فى محافظة "جنين"، وذلك فى وقت تتصاعد فيه بشكل ملحوظ المقاومة الفلسطينية ضد الاقتحامات المتصاعدة من قبل الجيش الإسرائيلى لمحافظات شمال الضفة الغربية، وبصفة خاصة "جنين" و"نابلس".

واقترب الفلسطينيان من الجنود الإسرائيليين وفتحا النار، ما أدى إلى مقتل الضابط الإسرائيلى، لترد القوة الإسرائيلية بإطلاق النار عليهما ما أدى إلى مقتلهما.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن الفلسطينيين هما عبد الرحمن هاني عابد وأحمد أيمن عابد من بلدة "كفردان"، والأخير عنصر في الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتجند في صفوفها مؤخرًا.

وتشعر إسرائيل بقلق بالغ في الآونة الأخيرة، جراء انخراط أفراد من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في العمليات ضد جنودها بالضفة الغربية.