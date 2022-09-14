شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسباب وطرق علاج انقطاع الدورة الشهرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت الدكتورة ماندي مانجلر إن انقطاع الدورة الشهرية له أسباب أخرى غير الحمل أو بدء مرحلة انقطاع الطمث (سن اليأس).

أسباب وطرق علاج انقطاع الدورة الشهرية

وأوضحت طبيبة أمراض النساء الألمانية أن انقطاع الدورة الشهرية قد يرجع إلى الإفراط في ممارسة الرياضة وسوء التغذية؛ حيث يتسبب ذلك في زيادة إفراز هرمونات التوتر وتراجع إفراز هرمونات الأنوثة (الاستروجين والبروجسترون).

وأضافت مانجلر أن انقطاع الدورة الشهرية غالبا ما يحدث لدى النساء الرياضيات والنساء اللواتي يعانين من اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية العصبي.

وأشارت إلى أن انقطاع الدورة الشهرية الناجم عن نقص هرمونات الأنوثة غالبا ما يكون مصحوبا بأعراض أخرى مثل تساقط الشعر واضطرابات النوم وزيادة الإحساس بالبرودة وهشاشة العظام.

ولمواجهة ذلك، يتعين على المرأة خفض شدة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي يمتاز بالتنوع والتوازن لإمداد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في انتظام الدورة الشهرية، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء انقطاعها، والذي يمكن أن يرجع إلى متلازمة تكيس المبايض وتلف بطانة الرحم وداء السكري من النوع الأول وأمراض الغدة الدرقية (القصور الوظيفي/فرط النشاط) وأمراض الغدة الكظرية والفشل الكلوي والأورام.

كما قد يكون انقطاع الدورة الشهرية أثرا جانبيا لأدوية معينة مثل مستحضرات الهرمونات وأدوية السرطان والأدوية النفسية والكورتيزون والأدوية الخافضة لضغط الدم.

أصدرت المجر مرسوما يلزم النساء الراغبات في إجراء عملية إجهاض بالاستماع إلى نبضات قلب الجنين قبل الإقدام على العملية.

وأصدر المرسوم، الذي يقضي بتنفيذ هذه الخطوة، وزير الداخلية ساندور بينتر، ونشرته الصحيفة الرسمية مساء الإثنين.



وينص المرسوم على ضرورة أن ترفق المرأة، بطلب الإجهاض، شهادة طبية تفيد بأن "المؤشرات على وجود وظائف حيوية لدى الجنين قد عُرضت عليها بشكل واضح".

ويدخل المرسوم حيز التنفيذ، الخميس. ولدى المجر حد زمني للإجهاض، إذ يُسمح للنساء بإنهاء الحمل حتى الأسبوع الثاني عشر إذا كن يعانين من أزمة شخصية.

وجدير بالذكر أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اتخذت في يونيو/ حزيران الماضي، خطوة جذرية وأبطلت حكما تاريخيا صدر في عام 1973 اعترف بحق المرأة الدستوري في الإجهاض وقننه على مستوى البلاد.

وفي حكم صدر بتأييد ستة مقابل رفض ثلاثة أعضاء، أيدت المحكمة بأغلبيتها المحافظة قانونا صدر في ولاية مسيسيبي ودعمه الجمهوريون وتم بموجبه حظر الإجهاض بعد 15 أسبوعا من الحمل.

وجاء في حيثيات الحكم أن الحكم الصادر عام 1973 في قضية "رو ضد وايد" وسمح بالإجهاض قبل أن يتمكن الجنين من الحياة خارج الرحم، بين 24 و28 أسبوعا من الحمل، كان خاطئا لأن الدستور الأمريكي لا يأتي بالتحديد على ذكر حقوق الإجهاض.

قال الدكتور كريستوف ليبيش، طبيب الأمراض الجلدية الألماني، إن التقشير يعد بمثابة مفتاح جمال البشرة؛ إذ يعمل على إزالة الخلايا الميتة.

ويساعد التقشير كذلك على تنشيط سريان الدم من ناحية أخرى، مما يمنح البشرة مظهرا نقيا يشع نضارة وحيوية.



وأكد الطبيب الألماني على ضرورة اختيار مستحضر التقشير المناسب لنوع البشرة؛ نظرا لأن كل نوع بشرة له احتياجات ومتطلبات مختلفة.

وأضاف ليبيش أن التقشير لا يعد مناسبا للبشرة الحساسة للغاية، التي تعاني تحت وطأة البثور النشطة؛ حيث يؤدي استخدام مستحضرات التقشير في هذه الحالة إلى تفاقم البثور وتكوّن الندبات.

وهناك 3 أنواع للتقشير، وهي التقشير السطحي، ويستخدم في هذا النوع مواد مثل حمض الفواكه، والكريمات التي تحتوي على "ريتين أ" وبعض المواد الأخرى الخاصة بالتقشير.

ويستخدم هذا النوع من التقشير للتخلص من النمش والكلف، وكذلك الحبوب البسيطة والسطحية وإعادة الحيوية للبشرة.

والنوع الثاني: التقشير المتوسط، وهو الأكثر فاعلية وقوة من النوع الأول، يعمل على إزالة الطبقة الأسمك من الطبقة السطحية، وذلك عن طريق أحماض الفواكه بتركيز عالٍ يتراوح ما بين 30% و70% وفقًا للحالة، ويستخدم لإزالة الكلف وحب الشباب والندوب.