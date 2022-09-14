شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج..انخفاض درجات الحرارة فى السعودية وحار فى الكويت وصحو بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم ”الخليج 365” خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم، فى السطور التالية:

السعودية:

انخفاض في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك. كما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.



الكويت:

حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة .

الإمارت:

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الأربعاء صحوا بوجه عام، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.