شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سبب التهاب المثانة الحاد في الخريف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت الدكتورة يكاتيرينا ديميانوفسكايا الخبيرة في مختبر Gemotest كيفية تجنب تفاقم التهاب المثانة في فصل الخريف.

سبب التهاب المثانة الحاد في الخريف



وتشير الخبيرة في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن أحد الأسباب الأكثر انشارا لالتهاب المثانة هو تعرض منطقة العجان (المنطقة الملساء الواقعة بين كيس الصفن والشرج عند الذكور وبين المهبل والشرج عند الإناث، والحوض للبرد. وإذا لم تعالج الحالة في الوقت المناسب فإنها تتطور إلى التهاب مزمن تتفاقم بين فترة وأخرى عند التعرض حتى لبرد خفيف.



وعادة يقتصر هذا الالتهاب على بطانة المثانة، وقد يكون هذا المرض معديا أو غير معد. لذلك تنصح الطبيبة بارتداء ملابس تحافظ على درجة حرارة الجزء السفلي من البطن والأرجل في فصل الخريف.

وتضيف، "يمكن أن يسبب تعرض الموضع للبرد ضعف المناعة، ما يساعد على تكاثر مسببات الأمراض. وعادة تعاني النساء من التهاب المثانة بسبب السمات التشريحية للمسالك البولية. كما يصاب به عادة كبار السن من الرجال الذين يعانون من ورم البروستات الحميد".

أعراض التهاب المثانة الحاد

وتضيف الأخصائية، أول أعراض التهاب المثانة الحاد هو التبول المتكرر والمؤلم، يليه ظهور ألم أسفل الظهر وارتفاع درجة الحرارة. لذلك عند ظهور هذه الأعراض يجب فورا مراجعة الطبيب الأخصائي لتشخيص السبب ووصف العلاج اللازم لمنع تطور المرض.

وتقول، "لا ينصح أبدا باستخدام قربة الماء الساخن والاستحمام في حمام حار، لأنها قد تسبب راحة مؤقتة بسبب استرخاء العضلات الملساء وتحسن تدفق الدم، ولكن يرافق هذا في درجات الحرارة المرتفعة تطور عملية الالتهاب نفسها بشكل أسرع، ما يطيل فترة تعافي المريض ويزيد من حدة الأعراض".

كشف خبراء الصحة أن التبول المتكرر في منتصف الليل يمكن أن يكون علامة على الإصابة بأمراض فتاكة.

ولا تسبب الحالة هذه التي تُعرف باسم "التبول الليلي المتكرر" القلق فقط، حيث رُبطت بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري وضعف جهاز المناعة وأمراض القلب أيضا، وحتى بعض أنواع السرطان. كما يمكن أن تسبب مشكلات الصحة العقلية، مثل القلق والاكتئاب والذهان.

أستاذ المسالك البولية، فيليب فان كيريبورك:

وقال أستاذ المسالك البولية، فيليب فان كيريبورك: "يعتقد الناس أن الاستيقاظ ليلا لدخول المرحاض هو جزء من عادات التقدم في السن، ولكن الأمر ليس كذلك. ويمكن أن تلحق قلة النوم أضرارا خطيرة بالصحة، لذا يجب على الأشخاص الذين يستيقظون عدة مرات في الليلة الواحدة الذهاب إلى الطبيب لمعرفة السبب وراء ذلك. والخبر السار هو أنه يمكن علاج الحالة الصحية هذه، لذا لا يوجد داع للمعاناة بصمت".

وأوضح البروفيسور فيليب أن قلة النوم قد تؤثر على جميع أشكال الأداء العقلي، ما يزيد من صعوبة التركيز وتذكر الأشياء أو حقائق جديدة.

ويُصاب الإنسان بما يسمى بـ "التبول المفرط"، عندما تزيد كمية البول عن 2.5 لتر يوميا. ويمكن أن يحدث هذا بسبب شرب كميات كبيرة من السوائل، أو يمكن أن يكون أحد أعراض مرض السكري من النوع 2. كما يمكن أن يكون علامة على وجود عدوى في المثانة أو حصى في الكلى، وكذلك الإصابة بالفشل الكلوي وتضخم البروستاتا لدى الرجال.

ويوجد لدى مريض السكري النوع 2، الكثير من السكر في الدم، حيث تتفاعل الكلى مع ذلك عن طريق إخراجه من الدم إلى البول، ما يؤدي إلى الحاجة المتكررة للتبول.

وفي حال تزامنت حالة التبول الليلي المتكرر مع آلام الظهر وفقدان الوزن والتعرق الليلي وضعف الساقين أو الحمى، يجب استشارة الطبيب العام على الفور.