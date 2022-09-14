شكرا لقرائتكم خبر عن "سانا": الجيش السورى يعترض قافلة عسكرية أمريكية بمنطقة الحسكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن عناصر من الجيش السورى اعترضت قافلة عسكرية تابعة ل"قوات الاحتلال الأمريكي" على أحد الحواجز في محافظة الحسكة السورية وأجبرتها على التراجع .