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"سانا": الجيش السورى يعترض قافلة عسكرية أمريكية بمنطقة الحسكة وتجبرها على التراجع

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن عناصر من الجيش السورى اعترضت قافلة عسكرية تابعة ل"قوات الاحتلال الأمريكي" على أحد الحواجز في محافظة الحسكة السورية وأجبرتها على التراجع . 

وأضافت "سانا" أن عناصر الجيش السورى "اعترضت القافلة العسكرية الأمريكية المؤلفة من 4 مدرعات عسكرية وشاحنة صغيرة وطردته من المكان ومنعته من العبور إلى منطقة منصيف جنوب شرق مدينة القامشلي في ريف الحسكة السورى".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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