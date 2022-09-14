شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة الجزائر يشارك بأعمال اللجنة المشتركة مع موريتانيا الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن لموريتانيا في زيارة عمل على رأس وفد وزاري مهم، وذلك في إطار انعقاد الدورة الـ19 من اللجنة المشتركة الجزائرية - الموريتانية للتعاون التي تحتضنها العاصمة الموريتانية نواكشوط الأربعاء.



وأوضحت الحكومة الجزائرية في بيان أن الوفد الوزاري مكون من وزراء الداخلية، والعدل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتدريب، والأشغال العمومية والري والصيد.



ومن المقرر أن تسفر أعمال هذه اللجنة المشتركة عن التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بالعديد المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وكانت الحكومتين الجزائرية والموريتانية قد أعلنتا الاتفاق على توقيع بروتوكول تنفيذي لمذكرة التفاهم الخاصة بإنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف (جنوب غربي الجزائر) و(الزويرات) الموريتانية والذي يمتد على مسافة 773 كيلومترًا.