شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني يبحث مع وزير العدل تطورات تجميد التحقيق في انفجار ميناء بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس اللبناني ميشال عون مع وزير العدل القاضي هنري خوري التطورات الأخيرة الناتجة عن تجميد التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري وتداعياتها، والاقتراحات المطروحة لتحريك هذا الملف.



وأكد وزير العدل - خلال اللقاء الذي عُقد اليوم الثلاثاء بقصر الرئاسة بعبدا؛ لبحث مسائل تتصل بأوضاع القضاة - أن جلس القضاء الأعلى بصدد تسمية قاض منتدب بملف انفجار ميناء بيروت.



وأشار إلى قانونية كل قرار متخذ، مؤكدا أنه بانتظار موقف مجلس القضاء الأعلى، حيث أن هناك أمورًا كثيرة لا تزال قيد المعالجة.



وردًا على سؤال حول التشكيلات القضائية، قال إن المرسوم سيأخذ مساره القانوني، مشددا على أن هناك إجراءات تتم لاعطاء هذا المرسوم مساره القانوني الصحيح.



وطمأن وزير العدل أهالي الضحايا والمحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مؤكدًا أن كل همه تحريك الملف، مشيرًا إلى أنه لم يناصر فريقًا على الفريق الآخر على الإطلاق.