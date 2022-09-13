شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: عمليات الإنقاذ للوصول للمحاصرين تحت أنقاض المبنى المنهار في عمان ستستمر ليلَا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن عمليات البحث عن محاصرين تحت أنقاض المبنى المنهار في عمان مستمرة.

وقالت قناة العربية، إن هناك أنباء عن وجود 3 أشخاص على الأقل محاصرين تحت أنقاض المبنى المنهار وسط العاصمة عمان.

وأوضحت قناة العربية، أن عمليات الإنقاذ للوصول للمحاصرين تحت أنقاض المبنى المنهار في عمان ستستمر ليلا.

وقبلها أكد مراسل قناة العربية في خبر عاجل، ارتفاع عدد المصابين إلى 11 إصابة في حادث انهيار مبنى في العاصمة عمان بجانب حالة وفاة من الحادث.

وفى وقت سابق أكدت السلطات الأردنية تمكن فرق الإنقاذ المتخصصة من إخلاء وفيات من تحت الأنقاض في انهيار عقار بمنطقة اللويبدة، مشيرة إلى أن جميع كوادر مديرية الأمن العام الأردنية تتعامل مع الحادث والبحث عن محاصرين.

وأعلن المتحدث باسم الأمن العام في الأردن العقيد عامر السرطاوى فى بيان صحفى مقتضب – حصل الخليج 365 على نسخة منه – تمكن فرق الإنقاذ من إخلاء إصابة سادسة فى انهيار عقار منطقة اللويبدة ، مؤكدا أن التعامل ما زال جاريا للبحث عن مصابين وإخلاء المحاصرين.