شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: 4 وفيات في حادث انهيار مبنى وسط العاصمة الأردنية عمان..وأنباء عن وجود محاصرين أحياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مراسل قناة العربية في خبر عاجل، منذ قليل، أن هناك 4 وفيات في حادث انهيار مبنى وسط العاصمة الأردنية عمان، موضحا أن أنباء عن وجود محاصرين أحياء تحت أنقاض المبنى المنهار في وسط العاصمة.

وقبلها أكد مراسل قناة العربية في خبر عاجل، ارتفاع عدد المصابين إلى 11 إصابة في حادث انهيار مبنى في العاصمة عمان بجانب حالة وفاة من الحادث.

وفى وقت سابق أكدت السلطات الأردنية تمكن فرق الإنقاذ المتخصصة من إخلاء وفيات من تحت الأنقاض في انهيار عقار بمنطقة اللويبدة، مشيرة إلى أن جميع كوادر مديرية الأمن العام الأردنية تتعامل مع الحادث والبحث عن محاصرين.

وأعلن المتحدث باسم الأمن العام في الأردن العقيد عامر السرطاوى فى بيان صحفى مقتضب – حصل الخليج 365 على نسخة منه – تمكن فرق الإنقاذ من إخلاء إصابة سادسة فى انهيار عقار منطقة اللويبدة ، مؤكدا أن التعامل ما زال جاريا للبحث عن مصابين وإخلاء المحاصرين.