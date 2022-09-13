شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تعلن مقتل عدد من قيادات "داعش" فى ضربة جوية بالأنبار غربي البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء، مقتل عدد من القيادات الإرهابية التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، خلال ضربة جوية في محافظة الأنبار، غربي البلاد.

وذكرت المديرية -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أنه "تم قتل المسؤول الإداري العام، حمود حماد (أبو نهاد)، والمسؤول العسكري للرطبة المدعو حجي تركي المكنى بـ(البدوي)، وإرهابيين اثنين من حملة الجنسية السورية، بالإضافة إلى ثلاثة عناصر إرهابية أخرى".

وأضاف البيان أنه تم "ضبط سلاح bkc، وصواريخ قاذفة وهواتف نقالة ومواد غذائية مختلفة، داخل وكر القيادة الداعشية، وتم إتلافها جميعا".

بدوره، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول عبدالله، إلقاء القبض على 6 عناصر من عصابات داعش الإرهابية في محافظات مختلفة.

وأضاف أنه تم القبض على 3 عناصر إرهابية غربي العراق، ليصل عدد الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى 6 عناصر من عصابات داعش الإرهابية.