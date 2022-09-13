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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكن الخبراء الروس من تطوير جهاز جديد وبرمجيات تساعد في حالات تضرر عمل الدماغ المرتبطة بإصابات فيروس كورونا.

تطوير جهاز يعالج الدماغ بعد الإصابة بكورونا!

وأشار الخبراء لصحيفة إزفيستيا الروسية إلى "أن الجهاز الجديد الذي طوروه يشبه عصابة الرأس أو الباندارنا، والبرامج المطورة له يمكنها حساب وتحليل المؤشرات الطيفية، ما يسمح بمراقبة نشاط الدماغ فورا، فعلى سبيل المثال عندما يعمل الدماغ بترددات ألفا لحالة الراحة، تظهر قمم قياسات المؤشرات نحو 10 هيرتز، أما عندما يعمل الدماغ في حالة الإجهاد فتكون الترددات بصيغة بيتا وتظهر بقيم أكبر".

وتبعا للخبراء فإن "المرحلة العلاجية باستخدام الجهاز الجديد تتطلب 20 جلسة، كل جلسة تستمر لنصف ساعة".



وأوضح الخبراء "أن الجهاز الجديد تم اختباره على 24 متطوعا من مختلف المدن الروسية كانوا قد أصيبوا بكوفيد وظهرت عليهم أعراض دماغية معينة، وقورنت نتائج علاجهم بنتائج عمل أدمغة 8 أشخاص لم تتم معالجتهم، وتبين أن المتطوعين قد اختفت لديهم تماما أعراض تضرر عمل الدماغ الناجمة عن المرض، كما اختفت لدى بعض أفراد المجموعة الأولى الأفكار الانتحارية التي كانت تراودهم، وتحسّنت عند الذين خضعوا للعلاج أعراض الراحة الليلية".

ومن جهته قال مدير شركة Neurobotics الروسية، فلاديمير كونيشيف: "الأشخاص الذين خضعوا لعدة جلسات علاجية بالجهاز الجديد شعروا بالتحسّن، وزالت لديهم أعراض الارتعاش الداخلي والخمول".

تمكن علماء من إيقاف السرطانات في المراحل المتقدمة في الفئران من خلال استخدام "مصانع الأدوية" المزروعة - والنوع الجديد من العلاج يستغرق بضعة أيام فقط ليصبح فعالا.

وفي حين أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لاختبار هذا النهج والعمل على البشر، إلا أن العلامات واعدة بأن لدينا طريقة جديدة وقوية لمعالجة ورم الظهارة المتوسطة، وهو شكل عدواني من سرطان الرئة.

وتتكون مصانع الأدوية من حبيبات صغيرة مصنوعة من الجينات، يبلغ عرض كل منها 1.5 ملم فقط، وهي مصممة لإنتاج انفجارات مستمرة من الإنترلوكين -2 (IL-2). وينشط هذا المركب الطبيعي خلايا الدم البيضاء في الجسم لمحاربة الأورام.

ويقول جراح الصدر وطبيب الأورام الجراحي بريان بيرت، من كلية بايلور للطب: "إنني أعتني بالمرضى الذين يعانون من ورم الظهارة المتوسطة الخبيث. وهذا ورم خبيث شديد العدوانية يصيب بطانة الرئتين، ومن الصعب جدا علاجه تماما عن طريق الاستئصال الجراحي. وبعبارة أخرى، غالبا ما يكون هناك مرض متبقي يتم تركه. وعلاج هذا المرض المتبقي بالعلاج المناعي الموضعي - التسليم المحلي لجرعات عالية نسبيا من العلاج المناعي إلى تلك المساحة الجنبية - طريقة جذابة للغاية لعلاج هذا المرض".

ويشير هذا "الفراغ الجنبي" إلى طبقة الأنسجة التي تغطي الرئتين، حيث تتطور الأورام المتوسطة أيضا. ويعود جزء من نجاح العلاج إلى طريقة استهدافه محليا.

وقام الفريق أيضا بدمج الغرسات مع ما يُعرف باسم مثبط نقطة التفتيش، وهو نوع من الأدوية لا يعالج السرطان بشكل مباشر ولكنه يدرب الجهاز المناعي على تحديد الخلايا السرطانية والقضاء عليها بشكل أفضل. وهنا تم استخدام مثبط يستهدف بروتين PD-1.

ومن تلقاء نفسها، قضت عمليات زرع مصنع الأدوية على الأورام في أكثر من نصف الحيوانات التي تم اختبارها. وعندما تم دمجها مع مثبط نقطة التفتيش على سبعة فئران، تم تدمير الأورام بالكامل.

ويقول بيرت: "ما تُظهره بياناتنا هو أن إيصال جسيمات العلاج المناعي، على المستوى الإقليمي، إلى هذه الفئران المصابة بورم الظهارة المتوسطة، لها استجابات علاجية استفزازية للغاية وفعالة. وفي الواقع، لم أرَ استئصال أورام الظهارة المتوسطة في الفئران بهذه الفعالية، كما رأينا في نموذج الفئران هذا".

ومن النتائج التي توصل إليها العلماء، فإنهم واثقون من أن هناك فرصة جيدة لأن العلاج يمكنه أيضا تدريب خلايا الذاكرة التائية بشكل فعال في الجسم لمحاربة ورم الظهارة المتوسطة مرة أخرى، في حالة تكراره.

وبينما ثبت أن علاجات IL-2 فعالة، يمكن أن تأتي أيضا مع بعض الآثار الجانبية الخطيرة جدا. وهذا مجال آخر يمكن أن تساعد فيه الطبيعة المستهدفة للعلاج الجديد لأنه يحد من أجزاء الجسم التي تتعرض للعقار.

وعلاوة على ذلك، تم استخدام نفس تقنية مصنع حبة الدواء سابقا من قبل بعض نفس الباحثين لمحاولة معالجة سرطان المبيض، ومن المقرر أن تبدأ التجارب السريرية البشرية لهذا العلاج في الأشهر القليلة المقبلة. إنه علاج لديه القدرة على تجاوز ورم الظهارة المتوسطة.

وتقول المهندسة الحيوية أماندا ناش من جامعة رايس في تكساس: "منذ البداية، كان هدفنا هو تطوير علاج أساسي يمكن استخدامه لأنواع مختلفة من اضطرابات الجهاز المناعي أو أنواع مختلفة من السرطانات".