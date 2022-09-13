تعرف على أكثر 10 سرطانات فتكا (أرقام مفزعة)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تكمن جذور الرهبة التي يمكن أن تأتي مع تشخيص السرطان في طبيعته القاتلة: السبب الثاني الأكثر شيوعا لوفاة الأمريكيين بعد أمراض القلب، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

تعرف على أكثر 10 سرطانات فتكا

وحتى عند تشخيصه مبكرا ومهاجمته بأحدث العلاجات، فإن السرطان لا يزال لديه القدرة على القتل.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن السرطانات الثلاثة التي قتلت معظم الناس في جميع أنحاء العالم في عام 2020 هي سرطان الرئة (1.80 مليون حالة وفاة)، وسرطان القولون والمستقيم (916000 حالة وفاة) وسرطان الكبد (830000 حالة وفاة). لكن هذه ليست أكثر أنواع السرطان فتكا، وفقا لريبيكا سيغل، MPH، المديرة العلمية الأولى لأبحاث المراقبة في جمعية السرطان الأمريكية (ACS).

وأوضحت سيغل أن عدد الأشخاص الذين يقتلهم السرطان كل عام يعتمد على عاملين: عدد الأشخاص المصابين به (الإصابة بالسرطان) والنسبة المئوية للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان على قيد الحياة (البقاء على قيد الحياة).

ويحدد باحثو السرطان البقاء على قيد الحياة بمقياس يسمى البقاء النسبي لمدة 5 سنوات. وهذه هي النسبة المئوية للأشخاص الذين يتوقع أن ينجوا من آثار سرطان معين، باستثناء المخاطر من الأسباب المحتملة الأخرى للوفاة، لمدة خمس سنوات بعد التشخيص، وفقا لبرنامج المراقبة وعلم الأوبئة والنتائج النهائية (SEER)، وهي مبادرة المعهد الوطني للسرطان (NCI) التي تجمع وتصنف وتحلل وتنشر تقارير البيانات والإحصاءات عن حالات السرطان على الصعيد الوطني.

وفيما يلي نظرة على أكثر 10 سرطانات فتكا في الولايات المتحدة استنادا إلى بيانات البقاء النسبي لـ SEER لمدة 5 سنوات للحالات التي تم تشخيصها بين عامي 2011 و2017.

سرطان البنكرياس.. معدل البقاء النسبي لمدة 5 سنوات: 11.5٪

يبدأ سرطان البنكرياس في أنسجة البنكرياس، ما يساعد على الهضم. سرطانات الجهاز الهضمي بشكل عام مميتة تماما، حيث يعيش أقل من نصف المرضى لمدة خمس سنوات، وفقا لبيانات SEER، وسرطان البنكرياس هو الأكثر فتكا.

وتعد معظم سرطانات البنكرياس سرطانات إفرازية، ما يعني أن السرطان ينشأ في الخلايا التي تصنع إنزيمات الجهاز الهضمي. وتنشأ السرطانات في خلايا الغدد الصماء في البنكرياس، والتي تصنع الهرمونات مثل الأنسولين. وتسمى هذه الأورام أورام الغدد الصم العصبية البنكرياسية (NETs)، أو أورام الخلايا الجزيرية، وفقا لـ ACS. وتشكل الشبكات 7٪ من سرطانات البنكرياس ولديها تشخيص أفضل بكثير، وفقا لـ ACS.

واعتمادا على مدى انتشاره، قد يعالج الأطباء سرطانات البنكرياس بالجراحة أو الإشعاع أو العلاج الكيميائي. وقد تشمل العلاجات الأخرى العلاج المناعي (الذي يكثف جهاز المناعة لمهاجمة السرطان) أو العلاجات المستهدفة (الأدوية التي تستهدف الجزيئات الخاصة بالخلايا السرطانية). ويتوقع NCI أن يؤدي سرطان البنكرياس إلى وفاة 49830 شخصا في الولايات المتحدة في عام 2022.

الميزوثليوما.. البقاء النسبي لمدة 5 سنوات: 12٪

تعرف الميزوثليوما بأنها طبقة من الخلايا تبطن تجاويف معينة من الجسم وتحيط بالأعضاء الداخلية، وفقا لـ ACS. وورم الظهارة المتوسطة هو سرطان من هذه الخلايا. وثلاثة من كل أربعة أورام المتوسطة تتطور في الوسط المحيط بالرئتين، والتي تسمى غشاء الجنب. وهذا النوع من السرطان يسمى ورم الظهارة المتوسطة الجنبي.



ويتشكل النوع الثاني الأكثر شيوعا من ورم الظهارة المتوسطة في الصفاق، وهو النسيج الذي يبطن البطن ويحيط بالعديد من أعضاء البطن، مثل المعدة والكبد؛ يسمى هذا النوع من السرطان ورم الظهارة المتوسطة الصفاقي.

ونادرا ما يحدث ورم الظهارة المتوسطة في الأنسجة المحيطة بالقلب والخصيتين، وفقا لـ ACS. ويعد التعرض للأسبستوس، وهو ألياف معدنية شائعة الاستخدام في العزل، وفقا لوكالة حماية البيئة الأمريكية، هو السبب الرئيسي لأورام المتوسطة الخبيثة ويمكن أن يساهم في تطور ورم الظهارة المتوسطة الصفاقي، وفقا لـ ACS.

ويعتمد علاج ورم الظهارة المتوسطة على مدى تقدمه ولكنه قد يشمل الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والعلاجات الموجهة والعلاجات المناعية.

سرطان المرارة.. البقاء النسبي لمدة 5 سنوات: 19.4٪

يبدأ سرطان الجهاز الهضمي في المرارة. وتقوم المرارة الموجودة أسفل الكبد بتركيز وتخزين الصفراء، وهي مادة يصنعها الكبد تساعد على الهضم. وتزيد حصوات المرارة، وهي رواسب صلبة صغيرة من الكوليسترول ومواد أخرى في المرارة، بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان المرارة.

وتشمل العلاجات، التي تعتمد على مدى تقدم السرطان عند تشخيصه، الجراحة والعلاج الكيميائي والإشعاعي. ويمكن للمرضى أيضا التفكير في المشاركة في التجارب السريرية للعلاجات المناعية والعلاجات الموجهة لسرطان المرارة.

سرطان المريء.. معدل البقاء النسبي لمدة 5 سنوات: 20.6٪

المريء هو الأنبوب العضلي الذي ينقل الطعام من الحلق إلى المعدة. وتشمل عوامل الخطر للإصابة بسرطان المريء التقدم في السن والتدخين وشرب الكحول والارتجاع الحمضي، حيث يأتي حمض المعدة إلى المريء السفلي.

وقد تشمل العلاجات، التي تعتمد على مدى تقدم السرطان، الجراحة أو العلاج الكيميائي أو الإشعاعي أو العلاج المناعي أو العلاجات المستهدفة.

سرطان الكبد وسرطان القناة الصفراوية.. معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات: 20.8٪

يعد سرطان الكبد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من أن سرطان الكبد غير شائع في الولايات المتحدة، إلا أنه في ارتفاع، حيث تضاعف معدل الإصابة بسرطان الكبد في الولايات المتحدة أكثر من ثلاثة أضعاف منذ الثمانينيات.

إن أهم عامل خطر للإصابة بسرطان الكبد هو التهاب الكبد B أو التهاب الكبد C المزمن. وكل من هذه العدوى تنتقل عن طريق سوائل الجسم، بما في ذلك الدم والسائل المنوي. وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بتطعيم جميع الأطفال ضد فيروس التهاب الكبد B، ولكن لا يوجد لقاح ضد التهاب الكبد C.

وهناك السرطان المرتبط ارتباطا وثيقا، سرطان القناة الصفراوية داخل الكبد، والذي يحدث في القنوات التي تنقل الصفراء من الكبد والمرارة إلى الأمعاء الدقيقة، حيث تساعد الصفراء على هضم الدهون من الطعام. ويقدر المعهد القومي للسرطان أنه في عام 2022، سيموت ما يقرب من 30520 أمريكيا بسبب سرطان الكبد والقناة الصفراوية داخل الكبد.

سرطان الرئة والقصبات.. البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات: 22.9٪

يقتل سرطان الرئة والشعب الهوائية معظم الناس في جميع أنحاء العالم وفي الولايات المتحدة كل عام. ويعد التدخين واستخدام منتجات التبغ من الأسباب الرئيسية لذلك. وهناك نوعان رئيسيان: سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة، وهو الأكثر شيوعا، وسرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة، والذي ينتشر بسرعة أكبر.

وتشمل علاجات سرطان الرئة الجراحة والعلاج الكيميائي والإشعاعي والعلاجات المناعية، وفي حالة سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة، العلاجات المستهدفة.

سرطان الجنب.. البقاء لمدة 5 سنوات: 22٪

يحدث سرطان الجنب في التجويف الجنبي، أي الفراغ الموجود داخل تجويف الصدر ولكن خارج الرئتين، أو في طبقة الخلايا التي تحيط بالرئتين.

سرطان الدم الأحادي الحاد.. معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات: 24.8٪

ابيضاض الدم أحادي الخلية هو نوع فرعي من نوع من سرطان الدم يسمى ابيضاض الدم النخاعي الحاد (AML). وتشرح لورا روموندستاد، وهي ممرضة مسجلة تساعد المرضى في العثور على التجارب السريرية كممرضة تجريبية إكلينيكية مع جمعية اللوكيميا والأورام اللمفاوية (LLS)، إنه يتطور في خلايا الدم الأولية التي في طريقها إلى أن تصبح خلايا جهاز المناعة تسمى الخلايا الأحادية (LLS).

وقالت إن الخلايا الأحادية هي جزء رئيسي من الجهاز المناعي الفطري (فرع الجهاز المناعي الذي لا ينطوي على تطوير الأجسام المضادة ولكنه يتعرف بدلا من ذلك على السمات المشتركة لمسببات الأمراض ويهاجم على الفور).

وقد تشمل علاجات ابيضاض الدم الأحادي الحاد العلاج الكيميائي، أو زرع الخلايا الجذعية، أو العلاجات المستهدفة.

سرطان الدماغ.. البقاء النسبي لمدة 5 سنوات: 32.5٪

وفي البالغين، نادرا ما تبدأ أورام المخ في الدماغ. وفي كثير من الأحيان، تنتشر هناك من سرطانات أخرى. لكن سرطانات الدماغ التي تسببها السرطانات التي نشأت في مكان آخر في الجسم لا يتم تضمينها في إحصاءات البقاء على قيد الحياة من سرطان الدماغ لأن السرطانات مصنفة وفقا لموقع نشأتها.

وإذا مات شخص بسبب السرطان الذي نشأ في الرئة وانتقل إلى الدماغ، على سبيل المثال، فإن حالة هذا الشخص ستؤثر على إحصائيات البقاء على قيد الحياة لسرطان الرئة، وليس على إحصاءات البقاء على قيد الحياة لسرطان الدماغ.

وعند الأطفال، تبدأ معظم أورام المخ في الدماغ، وفقا لمايو كلينك. وعوامل الخطر الوحيدة لأورام الدماغ هي التاريخ العائلي وتعرض الرأس للإشعاع. ويحدث التعرض للإشعاع عادة أثناء علاج بعض أنواع السرطان الأخرى.



ويعتمد علاج أورام الدماغ على نوع الورم ومدى نموه بحلول وقت تشخيصه وقد يشمل الجراحة أو العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي أو العلاج المناعي أو العلاجات المستهدفة. ومن المتوقع أن تتسبب سرطانات الدماغ والجهاز العصبي الأخرى في وفاة نحو 18280 أمريكيا في عام 2022 وفقا للمعهد القومي للسرطان.

سرطان الدم النخاعي الحاد.. معدل البقاء النسبي لمدة 5 سنوات: 30.5٪

تتطور اللوكيميا من الخلايا الجذعية في نخاع العظام، والتي تتمايز إلى سلائف خلايا الدم المختلفة وفي النهاية خلايا الدم.

- لماذا لا يوجد علاج؟

خلال معظم القرن العشرين، ارتفع عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب السرطان كل عام بالنسبة إلى حجم السكان، أو - معدل وفيات السرطان - ارتفع بشكل مطرد إلى ذروته في عام 1991، وفقا لأحدث ملخص لـ ACS عن حالة السرطان في الولايات المتحدة منذ عام 1991، انخفض معدل وفيات السرطان بنسبة 31٪، وهو ما يعادل 3.2 مليون حالة وفاة أقل بالسرطان مقارنة بمعدل الوفيات في عام 1991.

ويعزو معدو الدراسة الانخفاض في معدلات الوفيات بالسرطان إلى انخفاض معدلات التدخين والكشف المبكر والعلاج الأفضل لبعض أنواع السرطان. وقالت ريبيكا سيغل، المعدة الرئيسية لهذه الدراسة: "أحرزنا الكثير من التقدم في مكافحة السرطان".

ومع ذلك، على الرغم من كل هذا التقدم، لا يزال "علاج شامل للسرطان" بعيد المنال لأسباب عديدة. المسألة الأولى هي أن السرطان ليس مجرد مرض واحد يمكن القضاء عليه بعلاج واحد. وأوضحت سيغل أنه بدلا من ذلك، هناك مئات الأمراض.

وقالت: "نحتاج إلى مئات الأنواع المختلفة من العلاجات لشفاء جميع أنواع السرطان". وسبب آخر لصعوبة علاج السرطان هو أن العوائق التي تمنع علاج السرطان عالية بشكل لا يصدق. ويتم الشفاء من السرطان إذا لم يكن هناك أي أثر له في الجسم ولن يعود أو لا يتوقع أن يعود مرة أخرى. ولكن حتى بعد اختفاء جميع آثار السرطان، لا توجد طريقة للتأكد من أنه لن يتكرر.

وقالت سيغل "لا يوجد ضمان على الإطلاق بأن السرطان لن يتكرر لأن الخلايا السرطانية يمكن أن تختبئ في الجسم دون أن يكتشفها الجهاز المناعي للشخص". ومع ذلك، فكلما طالت فترة تعافي الشخص، ما يعني أن علاماته وأعراضه الخاصة بالسرطان تقل أو تغيب، قل احتمال عودة السرطان.

وأخيرا، لا يعني وجود علاجات فعالة لسرطان معين أن العلاج سيعمل مع الجميع. وقالت سيغل: "لكل سرطان بصمة جزيئية فريدة ويستجيب بشكل مختلف للعلاج مقارنة بشخص آخر يعاني من نفس النوع من السرطان".