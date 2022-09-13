شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للجامعة العربية يغادر القاهرة فى زيارة إلى مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية القاهرة، صباح اليوم متجهاً إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في زيارة تأتي تلبية للدعوة التي تلقاها من الحكومة الاسبانية في إطار تعميق التعاون مع الحكومة الاسبانية، كون اسبانيا تمثل إحدى الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي والنشطة على الساحة الدولية.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط سيعقد جلسة عمل مع وزير الخارجية الاسباني "خوسيه ألباريس"، من المنتظر ان تشهد تناول عدد من القضايا والموضوعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول العربية وإسبانيا خلال الفترة المقبلة.