شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تؤكد أهمية استناد تقارير مجلس حقوق الإنسان إلى مصادر موثوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أهمية استناد التقارير المعروضة أمام مجلس حقوق الإنسان على مصادر موثوقة، وأن تستمد معلوماتها من مرجعيات صحيحة للوصول إلى معلومات حيادية وموضوعية تحقق الهدف المنشود فى حماية حقوق الإنسان.