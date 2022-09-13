شكرا لقرائتكم خبر عن أمير قطر يتسلم دعوة للمشاركة فى القمة العربية من الرئيس الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، تضمنت دعوته للمشاركة فى اجتماعات الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التى ستنعقد بالجزائر في شهر نوفمبر القادم.