شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الكويت يتوجه للملكة العربية السعودية فى زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتى، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة جدة فى زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية .

وقال سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح فى تصريح له وفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم، إن زيارة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة العربية السعودية، هى امتداد للعلاقات الأخوية الراسخة والمتجذرة بين البلدين قيادة وشعبا، مشيرا إلى أن اختيار الشيخ أحمد للمملكة كأول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه تدل بشكل واضح على أهمية المملكة للكويت ، وأنها امتداد استراتيجي وعمق خليجى وعربي وإسلامي كما أنها تثبت مدى متانة العلاقات الطيبة بين البلدين.