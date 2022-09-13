شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: أكثر من 42 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العراقية، أن أكثر من 42 ألف شخص تلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الأسبوع الماضى.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة "الإخبارية" العراقية، اليوم الثلاثاء، أن "أكثر من 42 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا خلال الأسبوع الماضى، وأن الإجمالى بلغ 11 مليونا وأكثر من 131 ألفا.

وكانت الصحة العراقية قد أعلنت تسجيل 413 إصابة بالفيروس التاجى وثلاث وفيات، فيما بلغ عدد المتعافين 860 حالة في عموم البلاد خلال الأسبوع الماضي.