شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تعرب عن رغبتها فى الاستفادة من التجربة المصرية بمجال الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعربت موريتانيا عن رغبتها في الاستفادة من التجربة المصرية في مجال الأوقاف، حيث قال السفير المصري لدى موريتانيا خالد يوسف -بعد مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني الداه سيدي اعمر طالب، أمس الاثنين، في العاصمة نواكشوط- إن الجانب الموريتاني يسعى للاستفادة من التجربة المصرية في مجال الأوقاف من خلال استفادة المعهد الموريتاني للتكوين من مدربين مصريين لتدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ الموريتانيين.
وأضاف السفير -في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في نواكشوط- أنه تم بحث التعاون الثنائي في ضوء نتائج الزيارة التي قام بها إلى موريتانيا الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتناول اللقاء المنح المقدمة من الأزهر الشريف للجانب الموريتاني، كما تم تقديم للوزير دعوة للمشاركة في منتدى دار الإفتاء الشهر القادم.