شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تعرب عن رغبتها فى الاستفادة من التجربة المصرية بمجال الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت موريتانيا عن رغبتها في الاستفادة من التجربة المصرية في مجال الأوقاف، حيث قال السفير المصري لدى موريتانيا خالد يوسف -بعد مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني الداه سيدي اعمر طالب، أمس الاثنين، في العاصمة نواكشوط- إن الجانب الموريتاني يسعى للاستفادة من التجربة المصرية في مجال الأوقاف من خلال استفادة المعهد الموريتاني للتكوين من مدربين مصريين لتدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ الموريتانيين.