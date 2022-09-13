شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في قبضة الأمن.. قصة يمني أثار الجدل بعمرة للملكة إليزابيث والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أثار مواطن يمني جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يؤدي مناسك العمرة للملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

وظهر الشاب اليمني في مقطع الفيديو بملابس الإحرام، رافعًا لافتة دوَّن عليها عبارة باللغتين العربية والإنجليزية.

وكتب الشاب على اللافتة: "العمرة لروح الملكة إليزابيث الثانية.. نسأل الله أن يتقبلها في الجنة وفي الصالحين".

وتداول عدد واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المستوى العربي المقطع، وتفاعلوا معه بشكل لافت ما بين انتقاد وسخرية.

مع التداول الواسع الذي حظي به المقطع، تساءل كثيرون عن صحة أداء مناسك العمرة لملكة بريطانيا الراحلة، وهو ما أجاب عليه الدكتور أشرف النجار، من علماء الأزهر الشريف، خلال مداخلة عبر "زووم" ببرنامج "رأي عام" المعروض على فضائية "TEN" المصرية.

وقال الدكتور أشرف النجار إن مناسك الحج والعمرة لله تعالى، ويمكن أداءها للمسلمين فقط، وهو ما لا ينطبق على ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، كونها أعلنت عن ديانتها المسيحية.

وشدد النجار على أن للعمرة شروط يجب أن يطبقها المعتمر، أولها أداء المناسك عن نفسه، ثم يؤديها للغير إذا كان للغائب إعاقة، مؤكدًا: "غير ذلك لا يجوز".

واعتبر الداعية تصرف الشاب اليمني خطأ، موضحا في الوقت نفسه بأن ما يمكن فعله تجاه الملكة هو الدعاء لها كأحد أعمال الخير، منوهًا بأن النبي (ص) وقف لجنازة شخص يهودي.

بموجب الصدى الواسع الذي أحدثه الفيديو، تحرك الأمن العام السعودي على الفور، حتى أعلن الحساب الرسمي له عبر "تويتر"، عن ضبط الشاب اليمني.

وكشف الأمن العام السعودي خلال تغريدة، أن القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية، ظهر في مقطع فيديو يحمل لافتة داخل المسجد الجرام، مخالفا بذلك أنظمة وتعليمات العمرة.

وتابع: "جرى إيقاف المقيم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".