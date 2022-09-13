شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس القيادة اليمني يصل إلى برلين لبحث العلاقات مع ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد محمد العليمي إلى العاصمة الألمانية برلين، في مستهل زيارة لألمانيا تستغرق عدة أيام.