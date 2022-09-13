شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس القيادة اليمني يصل إلى برلين لبحث العلاقات مع ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصل رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد محمد العليمي إلى العاصمة الألمانية برلين، في مستهل زيارة لألمانيا تستغرق عدة أيام.
وبحسب قناة اليمن الفضائية، سيبحث رئيس مجلس القيادة مع القادة الألمان مستجدات الوضع اليمني، والجهود الدولية والإقليمية لتخفيف المعاناة الإنسانية، وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
وأشاد العليمي بالعلاقات اليمنية الألمانية المتميزة، وموقف برلين الداعم للشرعية الدستورية في اليمن، وجهودها الرامية لاستئناف العملية السياسية، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الحوثيين.