شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر ورواندا يعتزمان توقيع اتفاق تعاون عسكري بين جيشي البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم الجزائر ورواندا التوقيع على اتفاق تعاون عسكري بين جيشي البلدين على نحو يسمح بالتشاور حول الجوانب الأمنية، وتبادل الخبرات في المجال الفني والتدريب.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الإثنين بمقر أركان الجيش، للفريق أول جون بوسكو كازورا، رئيس أركان القوات المسلحة لجمهورية رواندا، والذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.



وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية ،في بيان، أن الفريق أول السعيد شنقريحة أكد، خلال اللقاء، أنه من الضروري لجيشي البلدين التحلي بإرادة حقيقية بغية تطوير تعاون مستدام أساسه الثقة، ويأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة للبلدين، وأشاد بجهود الحكومة الرواندية في إرساء الاستقرار والازدهار في بلادها، التي باتت قدوة للعديد من البلدان الأفريقية المتطلعة للاستقرار السياسي والتنمية في جميع المجالات.



وبحسب البيان، أشار رئيس أركان الجيش الجزائري إلى أنه من الضروري لمؤسستي البلدين العسكريتين الانخراط في إرادة حقيقية؛ من شأنها السماح بتطوير تعاون مستدام؛ أساسه الثقة ويأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة وتعزيز التبادلات، مؤكدا الاستعداد التام للتشاور حول مختلف الجوانب الأمنية، وتبادل الخبرات في المجال الفني، والتدريب بغية المساهمة الفاعلة في إرساء السلام، والاستقرار على مستوى القارة الأفريقية.



واستطرد الفريق أول السعيد شنقريحة قائلا "إنه سيكون من المفيد إدراج هذا التعاون بين جيشي البلدين في إطار بروتوكول تعاون عسكري يتم المصادقة عليه "، لافتا إلى أن زيارة رئيس أركان الجيش الرواندي اليوم إلى الجزائر ستفضي إلى التوقيع على اتفاق تعاون عسكري بين البلدين.



وفي ختام كلمته، أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة رغبة بلاده الصادقة لتوحيد الجهود مع رواندا من أجل بلوغ تعاون يرتقي إلى تطلعات الشعبين، خاصة وأن العلاقات الثنائية بين البلدين، تطبعها حاليا سمة الامتياز، الذي يتجلى من خلال الإرادة المشتركة للمساهمة الفاعلة في إرساء السلام والاستقرار على مستوى الفضاء الأفريقي.



من جانبه، أشاد رئيس أركان القوات المسلحة لجمهورية رواندا، بدور الجزائر المحوري في الحفاظ على استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة الإقليمية، من خلال تقديم المساعدة في مختلف المجالات لبلدان الجوار ومرافقتها في تسوية أوضاعها الأمنية.