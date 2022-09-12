شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: العلاقات مع البوسنة والهرسك تاريخية وقائمة على التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف سفير الكويت بالبوسنة والهرسك ظاهر الخرينج، العلاقات بين بلادة والبوسنة والهرسك بالتاريخية والقائمة على الصداقة والتعاون بينهما.



وأكد السفير ظاهر الخرينج - خلال تقديمة أوراق اعتمادة كسفير لبلاده لدى البوسنة والهرسك، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الإثنين الحرص على تطوير وتعزيز هذه العلاقات وفتح آفاق أرحب للتعاون المشترك في المجالات كافة خدمة للمصالح المتبادلة.