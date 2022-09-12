شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس السيادة السوداني يرحب بمشروع الدستور المُعد من لجنة المحاميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، ترحيبه بمشروع الدستور الانتقالي، الذي عكفت على إعداده اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين.



وأعرب نائب رئيس مجلس السيادة- في بيان صحفي، اليوم الاثنين عن أمله في أن يكون مشروع الدستور نافذة أمل لبناء الثقة بين الأطراف السودانية كافة، في سبيل الوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة السودانية.



وأشار إلى أنه يدعم كل الجهود التي تُسهم في التغلّب على المصاعب التي تواجه البلاد، داعيا جميع الأطراف إلى الانخراط وبشكل عاجل في حوار شامل، يفضي إلى اتفاق لاستكمال الفترة الانتقالية بما يحفظ أمن واستقرار البلاد، لافتًا إلى أنه سيطلع على ما جاء في مشروع الدستور لإبداء الرأي وتقديم الملاحظات بشأنه.