شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية لبنان: الوسيط الأمريكى قدم اقتراحات جديدة بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبد الله بو حبيب، إن الوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أموس هوكشتين قدم خلال زيارته قبل أيام لبيروت اقتراحات جديدة في سبيل التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، مؤكدا أنه لا يمكنه الإفصاح عنها، موضحا أن هناك تقدما في المفاوضات ولم تصل إلى النهاية حتى الآن.

وأضاف بوحبيب - عقب لقائه اليوم برئيس الحكومة نجيب ميقاتي - أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية وطلب منه إتمام الاتفاق، مؤكدا أن الجانب الأمريكي مقتنع بضرورة التوصل إلى اتفاق هذا الشهر أو الشهر المقبل.

وأوضح أن لقاءه مع رئيس الحكومة تطرق اليوم إلى بحث مشاركة لبنان في الدورة السابعة والسبعين للأمم المتحدة التي ستعقد في نيويورك الأسبوع المقبل.

وكان الوسيط الأمريكي أموس هوكشتين قد زار لبنان يوم الجمعة الماضي والتقى رؤساء الجمهورية ميشال عون، ومجلس النواب نبيه بري، والحكومة نجيب ميقاتي؛ لبحث تطورات التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، حيث عبر هوكشتين عقب اللقاءات عن تفاؤله بقرب التوصل إلى اتفاق.