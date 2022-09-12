شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري يرسل دعوة لأمير الكويت لحضور القمة العربية بنوفمبر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلّم ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، الدعوة الموجهة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون؛ لحضور القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر خلال شهر نوفمبر من العام الجاري.