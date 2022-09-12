شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طرق تساعد على التعلم والدراسة بشكل أفضل.. اعرفها! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت الدلائل أن أنواعا معينة من الموسيقى قد تساعد أو تعيق محاولاتنا للتعلم. لكن في المستقبل، قد تكون هناك طريقة أفضل.

طرق تساعد على التعلم والدراسة بشكل أفضل.. اعرفها!

وتستعرض دراسة جديدة أبحاثا سابقة تؤكد أن الضوضاء العشوائية المصطنعة لديها القدرة على مساعدة الدماغ على التعلم بشكل أفضل.

ويُعتقد أن الضوضاء العشوائية تساعد في التعلم عن طريق زيادة مرونة الدماغ، أو القدرة على الحصول على معلومات جديدة - بشكل أساسي، مساعدة الدماغ على تكوين مسارات ووصلات جديدة.

وعلى وجه التحديد، نحن نتحدث هنا عن تقنية جديدة نسبيا تسمى التحفيز العشوائي للضوضاء عبر الجمجمة، أو tRNS، وليس بعض قوائم التشغيل المنسقة بعناية.

ويتضمن tRNS وضع أقطاب كهربائية على فروة رأس الشخص وتمرير تيارات كهربائية ضعيفة عبر أجزاء معينة من الدماغ.

ويقول طبيب الأعصاب أونو فان دير جروين، من جامعة إديث كوان في أستراليا: "التأثير على التعلم واعد. يمكنها تسريع التعلم ومساعدة الأشخاص الذين يعانون من حالات عصبية. لذلك، يمكن للأشخاص الذين يعانون من صعوبات التعلم استخدامها لتحسين معدل التعلم، على سبيل المثال. كما تم تجربته على الأشخاص الذين يعانون من عجز بصري، مثل السكتة الدماغية وإصابات الدماغ الرضحية".

ولا تتضمن الورقة المنشورة حديثا أي بحث جديد، ولكنها تلخص مجموعة من الدراسات السابقة حول tRNS. وبشكل عام، يمكن أن تؤدي إضافة تحفيز الدماغ خلال فترات الدراسة إلى تحسين التعلم والمساعدة في الانتباه بعد العلاج أيضا.

واستنادا إلى الأبحاث السابقة، يمكن أن يكون لـ tRNS تأثيران: تأثير "حاد" حيث يتم تحسين التعلم أثناء تطبيق tRNS، وتأثير تعديل طويل المدى حيث يمكن تحسين الأداء المعرفي في المستقبل، حتى بعد توقف استخدام tRNS.



وأفاد الباحثون أن الدراسات أظهرت أن tRNS يمكن أن يعزز الإدراك البصري، ويساعدنا على تعلم معلومات جديدة بشكل أكثر كفاءة، وتحسين قدرتنا على التركيز. وهذا مفيد في المناطق التي قد يتضرر فيها الدماغ أو يتعافى من التلف.

ومع ذلك، تشير المراجعة أيضا إلى أن tRNS ليست أداة تعمل في جميع المواقف؛ لا يمكنها الاستمرار في رفع مستوى أدمغتنا إلى أجل غير مسمى.

وفي بعض السيناريوهات وبعض الفئات العمرية، لا يبدو أن تطبيق الضوضاء الكهربائية يؤثر على الدماغ على الإطلاق.

ويقول فان دير جروين: "هناك دراسة حالة حاولوا فيها تعزيز المهارات الرياضية لعالم رياضيات خارق. ومعه، لم يكن لذلك تأثير كبير على أدائه، ربما لأنه بالفعل أفضل أداء في هذا المجال. ولكن يمكن استخدامها إذا كنت تتعلم شيئا جديدا".

وعلى الرغم من كل هذه التجارب السابقة، فإن الآليات الدقيقة التي تعمل داخل الدماغ أثناء tRNS تظل غير واضحة.

ويُعتقد أن الضوضاء قد تساعد بعض الخلايا العصبية على البقاء متزامنة بشكل أفضل، أو أنها قد تؤثر على مستويات ناقل عصبي رئيسي يسمى حمض غاما أمينوبوتيريك (GABA) - على الرغم من عدم تأكد أحد بعد.

وما هو واضح من مراجعة هذه الدراسة هو أن هذا التحفيز العشوائي للضوضاء يمكن أن يكون له بعض التأثيرات الإيجابية فيما يتعلق بالتعلم، على الأقل لبعض الوقت لدى بعض الأشخاص. وهذا يعني أن هناك الكثير من الإمكانات فيما يتعلق بالبحوث المستقبلية.

ويقول الباحثون إنه في المستقبل، قد يكون من الممكن تطوير مجموعات يمكن للناس استخدامها بأنفسهم دون أي مساعدة.

وفي النهاية، قد تحل محل الموسيقى التصويرية ليوم عملك.

هناك كل أنواع الملوثات في الهواء من حولنا التي يمكن غسلها بعيدا عن هطول الأمطار، وتتفاعل الأكسدة التي تحدث بعد الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس مع الأوزون وبخار الماء.

إذن، ماذا يحدث في الداخل؟

كما أظهرت دراسة جديدة، هناك بعض الأكسدة التي تحدث في الداخل أيضا: التنظيف الكيميائي الذي يحدث عبر جذور الهيدروكسيل (OH) - الأنواع التفاعلية قصيرة العمر التي تتمثل مهمتها في أكسدة الجزيئات الأخرى - يحدث من خلال مزيج من الأوزون المتسرب من الخارج ومن حقول الأكسدة التي نصنعها حول أنفسنا.

ووجد العلماء أنه في بعض السيناريوهات، يمكن مقارنة مستويات جذور OH في الداخل بمستويات النهار في الهواء الطلق. وبعبارة أخرى، نحن نمشي ونتنفس، آلات تفاعل كيميائي، والتي لها آثار على جودة الهواء الداخلي وصحة الإنسان.

وتقول كيميائية الغلاف الجوي نورا زانوني، من معهد علوم الغلاف الجوي والمناخ في إيطاليا: "اكتشاف أننا نحن البشر لسنا مجرد مصدر للمواد الكيميائية التفاعلية، ولكننا قادرون أيضا على تحويل هذه المواد الكيميائية بأنفسنا كان مفاجئا للغاية بالنسبة لنا".



وأجرى الفريق تجارب على ثلاث مجموعات منفصلة من أربعة أشخاص في غرفة خاصة يتم التحكم فيها بالمناخ، بمستويات من الأوزون تطابق الحد الأعلى لما قد تجده عادة في الداخل. وتم عمل سجلات لقيم OH مع وجود الأوزون أو بدونه، وقبل دخول البشر إلى الغرفة وبعدها.

ومن خلال مجموعة من نماذج ديناميكيات السوائل الحسابية وقياسات الهواء الفعلية (التي تتضمن جزئيا تقنيات قياس الطيف الكتلي)، أصبح من الواضح أن جذور OH كانت موجودة بكثرة - وتتشكل حول البشر.

ووجد العلماء أن مجالات الأكسدة الشخصية لدينا تتولد عندما يتفاعل الأوزون مع الزيوت والدهون الموجودة على بشرتنا - خاصة على مركب ترايتيربين سكوالين غير المشبع الذي يشكل نحو 10% من الدهون التي تحمي البشرة وتحافظ على نضارتها.

ويعتقد أننا نقضي نحو 90% من وقتنا في الداخل، وهذه النتائج لها آثار مهمة للتأكد من قضاء الوقت في استنشاق هواء نظيف وصحي قدر الإمكان - وهو أمر نحن جميعا الآن على دراية به تماما، شكرا للوباء.

وبينما كنا نعلم دائما أن عمليات الأكسدة كانت تحدث في الداخل، يبدو أنه في بعض الظروف، تكون التفاعلات التي يولدها البشر هي المسيطرة.

ومن المهم فهم هذه العمليات، سواء بشكل منفصل أو فيما يتعلق بالمواد الكيميائية الداخلية الأخرى التي قد تنشأ من مواد البناء والمفروشات والمنتجات المعطرة، لأن التفاعلات يمكن أن تنتج مهيجات تنفسية بالإضافة إلى إزالة الملوثات.

ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به أيضا: فالعلماء حريصون على فهم كيفية تأثير مستويات الرطوبة على التفاعلات، على سبيل المثال، وكيف أن المزيد والمزيد من الأشخاص داخل الغرفة قد يغيرون الصورة.

وعلاوة على ذلك، هناك احتمال أن مجالات الأكسدة التي ينتجها البشر قد تؤثر حتى على إدراكنا للرائحة.

ويقول عالم الكيمياء في الغلاف الجوي جوناثان ويليامز، من معهد ماكس بلانك للكيمياء في ألمانيا: "نحتاج إلى إعادة التفكير في الكيمياء الداخلية في الأماكن المشغولة لأن مجال الأكسدة الذي نخلقه سيحول العديد من المواد الكيميائية في جوارنا المباشر".