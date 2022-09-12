شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس السيادة السوداني يتوجه لنيروبى للمشاركة في تنصيب رئيس كينيا الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان مالك عقار إير، صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة الكينية نيروبي؛ للمشاركة غداً في مراسم تنصيب وليام روتو رئيساً لجمهورية كينيا، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا.