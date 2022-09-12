شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد اجتماع فريق عمل حماية المستهلك الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد جامعة الدول العربية الاجتماع (13) لفريق عمل حماية المستهلك غدا الثلاثاء ولمدة يومين، لمناقشة ومتابعة تنفيذ خطة عمل الفريق للمرحلة المقبلة، وعرض لتجارب الدول العربية في مجال حماية المستهلك بغية استفادة الدول العربية الأخرى من تلك التجارب، وكذلك استكمال مناقشة مشروع بروتوكول التعاون الفني في مجال حماية المستهلك بين الدول العربية والذي أعدته الأمانة العامة.

ويناقش الاجتماع إجراءات إنشاء منصة وقاعدة بيانات لموضوعات حماية المستهلك بالدول العربية، وإجراءات إعداد الدليل الموحد لقوانين وتشريعات حماية المستهلك بالدول العربية، ومناقشة مقترح احتفالية عربية لحماية المستهلك، وأخيرا سيتم مناقشة الدليل الاسترشادي لقانون حماية المستهلك الذي يهدف لوضع إطار قانوني تسترشد به الدول العربية التي ليس بها قانون لحماية المستهلك وتعتزم صياغة وإعداد قوانين لها.