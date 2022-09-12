شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحثون يوجهون نصائح لمن يعاني من ضعف المثانة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوصت رابطة كبار السن الألمانية الأشخاص، الذين يعانون من ضعف المثانة، بشرب السوائل على نحو كاف، معللًا ذلك بأن شرب القليل من السوائل يدفع الكلى إلى إفراز بول ذي تركيز عال، مما يتسبب بدوره في تهيج المثانة، كما يرتفع خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية.

باحثون يوجهون نصائح لمن يعاني من ضعف المثانة



وأوضحت الرابطة أنه ينبغي على مرضى ضعف المثانة شرب نحو لترين من السوائل يوميًا، مع مراعاة الابتعاد عن المشروبات المدرة للبول مثل القهوة والمشروبات الغازية.

جدير بالذكر أن ضعف المثانة يؤدي إلى الرغبة الملحة في التبول وعدم السيطرة على البول، وهو يرجع إلى أسباب عدة مثل حصوات المسالك البولية وتضخم البروستاتا وأمراض الأيض (مثل داء السكري ) والأمراض العصبية (مثل التصلب المتعدد والسكتة الدماغية وألزهايمر).

ويشمل علاج ضعف المثانة العلاج الدوائي وتمارين تقوية عضلات قاع الحوض والعلاج الكهربائي.

على مدار العقد الماضي، أصبحت المعلومات حول علامات وأعراض وعلاجات سرطان الثدي عند النساء متوفرة بشكل كبير وأكثر سهولة، إلا أن المعلومات حول سرطان الثدي عند الذكور لا يتم التركيز عليها كثيرًا.

فيما يلي أهم ثلاثة مؤشرات على سرطان الثدي عند الذكور، وفق ما أورد موقع “ميترو” الإلكتروني:

تغييرات في حجم أو شكل الصدر

حسب الخبراء، عادة ما تطرأ تغييرات في حجم أو شكل الصدر لدى الرجال عند إصابتهم بسرطان الثدي، وتشمل هذه التغييرات ظهور كتل صغيرة غير مؤلمة في منطقة الصدر والإبط.

مشاكل في الحلمات

تشمل علامات سرطان الثدي عند الذكور، الانقلاب المفاجئ للحلمة والطفح الجلدي والنزيف من الحلمة، وتقرح الجلد في المنطقة المصابة. إذا لاحظت أيًا من هذه التغيرات في جسمك فمن الضروري إجراء فحوصات عاجلة.

تاريخ العائلة

يجب أن يكون الرجال الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي حذرين بشكل خاص لأن هناك جينات موروثة يمكن أن تزيد من خطر إصابتهم. وعلى الرغم من أن الإصابة بسرطان الثدي تحدث بشكل رئيسي عند الرجال فوق سن الستين، إلا أنها يمكن أن تحدث في أي عمر، لذا يجب التنبه لأي علامات تظهر في منطقة الثدي لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي.

قال الدكتور أولريش فيجلر إن الكبد الدهني غير الكحولي يهاجم الأطفال البدناء، محذرا من أنه يرفع حينئذ خطر إصابة الأطفال بداء السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية وتليف الكبد.

لذا شدد طبيب الأطفال الألماني على ضرورة أن يخضع الأطفال، الذين يعانون من البدانة، لفحوصات وظائف الكبد، اعتبارا من عمر 9 سنوات. وفي حال التحقق من الإصابة بالكبد الدهني، فينبغي حينئذ أن يتبع الأطفال أسلوب حياة صحيًا من أحل إنقاص الوزن.

ويقوم أسلوب الحياة الصحي على التغذية الصحية، أي الابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة والحلويات والإكثار من الخضروات والفواكه الطازجة ومنتجات الحبوب الكاملة، مع المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.

ترتبط السمنة الناجمة عادة عن قلة النشاط بـ 13 نوعًا مختلفًا من السرطان، لذا فإن ممارسة التمارين الرياضية تعد ضرورية للوقاية من الإصابة بالعديد من أنواع السرطان.

وتمنع التمرينات الرياضية أيضًا نمو الورم بشكل عام، لأن النشاط يقلل كمية الانسولين والعوامل الشبيهة بالانسولين التي تسرع نمو الورم.

ما هو مقدار التمرين الذي يجب أن تمارسه؟

ينصح بساعة واحدة على الأقل من النشاط المعتدل يوميًا أو 30 دقيقة من النشاط القوي كل يوم لتقليل خطر الإصابة بالسرطان. تشمل التمارين متوسطة الشدة التدريبات التي تسبب زيادة طفيفة ولكنها ملحوظة في التنفس ومعدل ضربات القلب. أما التمارين القوية فهي التمارين التي تزيد معدل ضربات القلب بنسبة تتراوح بين 70٪ إلى 85٪.

إذا كان لديك أي حالة طبية حالية، فمن الأفضل استشارة طبيبك لمعرفة أنواع التمارين التي يمكنك القيام بها، خاصة إذا كنت ترغب في القيام بتمارين قوية.

تمارين قوية ومعتدلة يمكنك تجربتها

تتضمن بعض الأمثلة على التمارين المعتدلة التي يمكن لأي شخص القيام بها بسهولة ما يلي: المشي السريع، السباحة متوسطة الوتيرة، ركوب الدراجات البطيء، واليوغا. أما التمارين القوية فتشمل كرة القدم وكرة التنس، وكرة السلة والآيروبيكس، والجري.

إرشادات التمرين الأساسية

وفقًا للكلية الأمريكية للطب الرياضي، إليك بعض الإرشادات الأساسية للتمرينات التي يجب أن يكون الجميع على دراية بها سواء كنت رياضيًا مبتدئًا أو محترفًا:

تمرن بكثافة معتدلة من 3 إلى 5 مرات في الأسبوع.

قم بالإحماء لمدة 5 إلى 10 دقائق قبل ممارسة التمارين الهوائية.

حافظ على شدة التمرين لمدة 30 إلى 45 دقيقة.

قلل شدة التمرين تدريجيًا، ثم قم بالتمدد حتى تهدأ خلال آخر 5 إلى 10 دقائق.

ممارسة التمارين الهوائية لمدة 20 إلى 60 دقيقة في كل مرة تمارس فيها الرياضة.