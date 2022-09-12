شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 23 مواطنا من الضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة طالت 23 مواطنا من الضفة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، في جنين، اعتقلت قوات الاحتلال: الأشقاء الثلاثة مصطفى أكرم القمبع الكستوني وشقيقيه هاني وسامر، وفريد محمد أمارة، والأسير المحرر مجد زاهي السعدي، ومن بلدة يعبد الشاب المصاب محمد محمود صادق أبو بكر، ومحمد فؤاد أبو بكر، أثناء مرورهما على حاجز عسكري مفاجئ قرب نابلس.

ومن الخليل، اعتقل جيش الاحتلال كلا من: يوسف شريف العجلوني، ومحمد النمس الرجبي، وبهاء غيث، وريان أحمد الرجبي، وأحمد محمد الرجبي، ومن بلدة إذنا المواطن إسماعيل طلب أحمد النطاح، ومن بلدة بيت عوا الشاب رسلان رزق مسالمة (29 عاما).

ومن القدس، اعتقل الاحتلال الشاب يزن عابدين أحد عمال "النظافة" في الأقصى عند دخوله من باب حطة، كما اعتقل الأسير المحرر سليمان أبو غوش، والشاب نور عزات، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما في مخيم قلنديا.

ومن رام الله، اعتقل الاحتلال الشاب محمد عليان من مخيم الجلزون شمال البيرة، وعمر الحيزي من مخيم الأمعري، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

ومن نابلس، اعتقل الاحتلال المواطنين ياسين محمد أبو لفح (30 عاما) من منزله في منطقة المساكن الشعبية، والمواطن رزق عبد الله الحج علي من قرية جماعين.

ومن بيت لحم؛ اعتقلت قوات الاحتلال أحمد محمود طقاطقة (49 عاما) من مدينة بيت لحم، وأسيد الدين أحمد أبو شعيرة (20 عاما) من مخيم عايدة، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.