شكرا لقرائتكم خبر عن ائتلاف النصر في العراق يدعو لاتفاق سياسي يفضي لاعتبار المرحلة الراهنة انتقالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس ائتلاف النصر في العراق حيدر العبادي لاتفاق سياسي يفضي لاعتبار المرحلة الراهنة انتقالية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن تصريح للعبادي أن "أي مسار يقوم على كسر الإرادة سيكون وبالاً على الشعب والدولة"، داعيا لاتفاق سياسي يفضي لاعتبار المرحلة الراهنة انتقالية، تبدأ بتشكيل حكومة وتنتهي بحل البرلمان وإجراءات انتخابات مبكرة.

وأضاف رئيس ائتلاف النصر أن "مصالح الشعب واستقرار الدولة العراقية أعلى وأغلى من أي مصلحة حزبية أو فئوية".