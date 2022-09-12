شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن والولايات المتحدة يبحثان﻿ مستجدات الوضع وجهود إحياء مسار السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الدكتور رشاد محمد العليمي، مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية لليمن تيموثي ليندركينج، الأحد، مستجدات الوضع اليمني، والجهود الدولية المنسقة مع الأمم المتحدة لإحياء مسار السلام في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم -خلال اللقاء- استعراض الجهود الرامية إلى تثبيت الهدنة القائمة، ودفع العناصر الحوثية على احترام التزاماتها، بما في ذلك فتح طرق تعز، والمحافظات الأخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة.

من جانبه، حمَّل العليمي المجتمع الدولي، تبعات التراخي إزاء ممارسات وانتهاكات العناصر الحوثية، وتداعيات ذلك على فرص السلام، وأمن المنطقة والعالم.

وخلال اللقاء، أكد المبعوث الأمريكي حرص الولايات المتحدة على دعم الإصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في اليمن، خصوصا في المجالات الخدمية، وتحسين الإيرادات العامة للدولة.