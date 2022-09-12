شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال وإيطاليا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أبشر عمر جامع، السفير الإيطالي لدى الصومال ألبرتو فيكي، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي اللقاء فى الوقت الذى تشهد فيه الصومال العديد من الأزمات، وأبرزها مشكلة الجفاف.

وكان قد تعهد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، اليوم الأحد، بتعزيز التعاون بين حكومة بلاده ومنظمة الهجرة الدولية لاسيما خلال إغاثة المتضررين من الجفاف.