شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الصومالي يتعهد بتعزيز التعاون مع منظمة الهجرة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، اليوم الأحد، بتعزيز التعاون بين حكومة بلاده ومنظمة الهجرة الدولية لاسيما خلال إغاثة المتضررين من الجفاف.



وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن ذلك جاء خلال استقباله بمكتبه وفدا من منظمة الهجرة الدولية بقيادة نائبة المدير العام للمنظمة إيمي بوب، حيث أطلع وفد المنظمة رئيس الوزراء الصومالي على مختلف الأنشطة التي تقوم بها المنظمة في البلاد.



وأعرب بري عن تقديره للتعاون المثمر بين الحكومة الصومالية ومنظمة الهجرة الدولية.



