شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: إحباط 26 عملية هجرة غير شرعية وإنقاذ 426 مهاجرا خللا 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالساحل فى تونس، الوسط والجنوب والشمال، من إحباط 26 عملية اجتياز للحدود البحرية غير شرعية، وتمكنت من إنقاذ 426 مهاجرا من بينهم عدد 140 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة والبقية تونسيون. وفق "موازييك" .

وتم حجز 12 مركبا بحريا و 16 محركا، وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.

ومن جهة ثانية، كد مصدر من الحرس البحري بالمهدية فى تونس، أن هناك 11 مهاجرا راحوا ضحية غرق مركب للهجرة غير الشرعية يقل 37 مهاجرا، مشيرا إلى أنه تم في وقت سابق، انتشال 6 جثث وإنقاذ 14 فردا. وفق وكالة تونس أفريقيا للأنباء، وكانت وحدات الحرس البحري والجيش الوطني بالمهدية، قد انتشلت 5 جثث إضافية بعد تمشيط وبحث عن المهاجرين المفقودين .

ورجح المتحدث بالحرس البحرى، أن المركب كان يقل حوالي 37 مهاجرا جميعهم يحملون الجنسية التونسية وفقا للتحريات التي أذنت بها النيابة العمومية.

وتجمع عدد من أهالي الضحايا والمفقودين من ولايات مختلفة بميناء الصيد البحري بالمهدية، منذ الحادثة، في انتظار الاطلاع عن آخر مستجدات البحث والتمشيط.

وتعززت وحدات البحث، التي أمنها الحرس البحري بالمهدية وفريق غوص ومروحية تابعين للجيش الوطني، بمجهودات وحدات الحرس البحري بصفاقس.

وكانت وحدات الحرس البحري بإقليم الوسط قد سجّلت، خلال شهر أوت المنقضي، رقما قياسيا من خلال إحباط 170 عملية هجرة سرية وضبط 3500 مجتازا من بينهم 900 تونسي و2600 من دول إفريقيا جنوب الصحراء.