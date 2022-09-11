شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس وزراء الكويت يناقش غدًا ضوابط إجراء انتخابات تشريعية نزيهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مطلعة بالكويت، أن مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، يواصل في اجتماعه غدا، متابعة أعمال الوزارات المختصة المعنية بتطبيق الضوابط والإجراءات القانونية، لضمان الإرادة الحرة للناخبين في حسن اختيار من يمثلهم، من خلال انتخابات تشريعية نزيهة، وفق "الأنباء الكويتية".

وكشفت المصادر عن أنه سيتم إبلاغ المشطوبين، والذين سيمنعون من تنفيذ طلبات الترشح للانتخابات خلال ساعات، لوجود عوائق قانونية مع اتاحة الفرصة لمن يرغب منهم في الطعن في الدوائر المتاحة بكل دائرة من الدوائر الخمس، مع توقعات بانسحابات جديدة.

وكانت إدارة شئون الانتخابات الكويتية، قد أغلقت مساء الأربعاء الماضى، باب الترشح للأعضاء لمجلس الأمة الكويتي على 376 مرشحا بينهم 27 أمرأة، لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة المقرر إقامتها في 29 من شهر سبتمبر الحالي، وكان باب الترشح قد فُتح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة عن الفصل التشريعي الـ17 (أمة 2022) لمدة 10 أيام متواصلة خلال ساعات الدوام الرسمي، على أن يبقى باب التنازل مفتوحا أمام المرشحين حتى 22 سبتمبر الجاري (قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل وفقا لقانون الانتخاب الكويتي).

ومن جانبه، أوضح مدير عام الإدارة القانونية بوزارة الداخلية الكويتية، العقيد صلاح الشطي، أن لجنة فحص طلبات المرشحين لخوض انتخابات مجلس الأمة برئاسة أحد أعضاء السلطة القضائية تعمل بشكل يومي لإنجاز العمل المطلوب منها وسترفع تقريرها النهائي لنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الكويتي خلال الأيام القليلة المقبلة حول حالات وأسباب شطب مرشحين إن وجدت.