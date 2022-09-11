شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي العراقي: الاحتياطي النقدي وصل إلى أكثر من 85 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، عن حجم الاحتياطي النقدي واحتياطيات الذهب ومركز العراق من حيث ترتيب الدول في احتياطيات الذهب، مؤكدا أن احتياطاته الأجنبية وصلت إلى أكثر من 85 مليار دولار أمريكي"، مؤكداً أنه "أعلى مستوى حقّقه البنك المركزي منذ عام 2003".

وأضاف البنك المركزى العراقي في بيان صحفي له، أن احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي تجاوزت كذلك 130,4 طنًا بقيمة 7 مليارات دولار، موضحا أن العراق وصل بذلك إلى المركز الثلاثين عالميًّا والرابع عربيًّا.