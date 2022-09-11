شكرا لقرائتكم خبر عن البطريرك المارونى: الملكة إليزابيث عملت على تعزيز العلاقات البريطانية اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البطريرك المارونى مار بشارة الراعى، إن الملكة الراحلة إليزابيث قد عملت على تعزيز العلاقات البريطانية اللبنانية، لاسيما مع البطريركية المارونية. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

وأضاف، "لطالما أشادت الملكية بالتعددية اللبنانية وتمنت أن تنجح في تثبيت الشراكة الوطنية. وتوجه بالتهنئة إلى الملك الجديد تشارلز الثالث، قائلا:"نعلق كبير الآمال على مواصلة هذه السياسة، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر فيها لبنان وتجتازها أوروبا في ظل الحرب الضروس في أوكرانيا. إننا نعهد بهذه التعازي وبهذه التهاني إلى سفير المملكة المتحدة البريطانية في لبنان".