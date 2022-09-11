شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: ضبط مشتبه لتورطه فى حادث طرابلس وبحوزته قنابل يدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر الجيش اللبناني أنه تم القبض على مواطن للاشتباه في تورطه بإطلاق النار بالحادث الدموي الذي شهدته مدينة طرابلس شمالي لبنان مساء أول أمس وأسفر عن مقتل 4 أشخاص بطلقات نارية، وهو ما أدى لحالة من الغضب بين الأهالي وإطلاق نار عشوائي في شوارع طرابلس أدى لإصابة عدد من الأشخاص.

وأوضح الجيش اللبناني في بيان اليوم الأحد، أن قوة من الجيش بمؤازرة دورية من مديرية المخابرات نفذت مداهمات بمنطقة الأسواق القديمة بطرابلس في سياق ملاحقة المتورطين بإطلاق النار بمتجر للهواتف المحمولة ومستلزماتها في منطقة التل بطرابلس، وضبطت القوة بحوزة المتهم بندقيتين حربيتين نوع كلاشنكوف و3 قنابل يدوية وكمية من الذخيرة.

وكانت قيادة الجيش اللبناني قد أكدت أمس أن منطقة التل بطرابلس شهدت أول أمس قيام مواطن مطلوب للجهات الأمنية لكونه من أصحاب السوابق الجرمية والإرهابية بإطلاق النار من أسلحة حربية يرافقه 3 أشخاص يستقلون دراجتين ناريتين في اتجاه محل لبيع الهواتف المحمولة مملوك لأحد المواطنين، ثم دخلوا المحل وأطلقوا النار فيه وفروا إلى جهة مجهولة.

وأضافت أن الحادث نتج عنه مقتل المطلوب المذكور وصاحب المحل واثنين من المواطنين العاملين في المحل، موضحا أن قوة من الجيش توجهت على الفور إلى المكان، حيث عملت على عزله وتولى الخبير العسكري تفجير قنبلة يدوية عثر عليها ملقاة في المحل بسبب خطورة نقلها، كما تم تعطيل قنبلتين آخريين كانتا بحوزة أحد المطلوبين من المتهمين.

وأشارت إلى أن دورية من مديرية مخابرات ألقت القبض على أحد المتهمين بارتكاب الحادث بعدما تبين أنه شارك في الهجوم.