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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - آلام العصب الوركي (عرق النَّسا) لها أسباب عدة منها الانزلاق الغضروفي وإصابات العمود الفقري وروماتيزم المفاصل والخراجات والكدمات والالتهابات والأورام.

أسباب وطرق علاج آلام "عرق النسا"

وقالت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب، إن آلام العصب الوركي تمتد من الظهر فوق الأرداف إلى الساق وأحيانا وصولا إلى الأقدام، وغالبا ما تكون الآلام مبرحة كالصعقات الكهربائية، إضافة إلى الوخز والخدر ومظاهر الشلل.

وأضافت الرابطة أنه يتم علاج آلام العصب الوركي وفقا للسبب ودرجة الشدة، مشيرة إلى أن العلاج يشمل العلاج الدوائي كالمسكنات والعلاج الطبيعي والتدليك وتطبيقات السخونة.

وفي الحالات الشديدة يتم اللجوء إلى الجراحة، على سبيل المثال عندما يتسبب الانزلاق الغضروفي في ظهور أعراض خطيرة (مثل مشاكل التغوط أو أعراض الشلل أو الألم الشديد، الذي يصعب علاجه) أو عندما يكون ألم العصب الوركي ناجما عن تضيق القناة الشوكية القطنية.

العصب الوركي (Nervus ischiadicus) هو أثخن عصب في جسم الإنسان، يمتد على الجزء الخلفي من الفخذ ويتفرع عند مستوى الركبة إلى فرعي أسفل الساق، العصب الشظوي (Nervus peronaeus) والعصب الظنبوبي (Nervus tibialis). ويغذي العصب الوركي عضلات الساق، ومن خلال أجزائه الحسية يقوم بالإبلاغ عن الأحاسيس من الأطراف السفلية إلى الجهاز العصبي المركزي.

يعاني البعض من مرض عرق النسا، مما يعوق قيامهم بالكثير من المهام والأنشطة اليومية، لكن الحل متاح ومجرب.

وعرق النسا هو مرض يحدث من ألم تهيج وضغط العصب الوركي في جسم الإنسان.



ويعتقد المصابون بهذا المرض أنه لا يمكنهم ممارسة التمارين الرياضية، رغم أن العلاج يكمن في استمرار حركة الجسم.

ويقدم موقع "توم جايد" الأمريكي في التقرير التالي أفضل التمارين الرياضية التي يمكن أن يمارسها أصحاب مرض عرق النسا.

تنصح بيث ديفيس، المدربة الشخصية، بممارسة تمارين خفيفة التأثير مثل المشي والتمدد كبداية لتخفيف ألم عرق النسا.

ورشحت "بيث" التمارين التالية لتقليل ألم عرق النسا، مثل تمرين الجسر، والذي يعتمد على النوم على الظهر على الأرض وثني الركبتين ورفع الجزء العلوي لأعلى ثم بسطه أرضًا وهكذا.

وتمرين القطة، واستمد الاسم من حركات تمدد القطة بعد النوم، ويقوم على سند اليد والركبة على الأرض في وضع الحبو، ثم تقويس الظهر لأعلى وإرخائه لأسفل، وتكرار التمرين من 5 إلى 10 مرات حسب المقدرة.

وتمرين التمدد وثني الركبة، ويعتمد التمرين على النوم ممددًا على الأرض، وثني الركبة وصولًا إلى الصدر بالتبادل بين الرجلين، ويكرر التمرين لمرات معدودة حسب القدرة.

وحذرت المدربة من ممارسة تمارين قوية مثل الجري والقفز أو تمارين قاسية تمثل تحديًا للجسم مثل رفع الأثقال.

ليس من الضروري أن يكون الظهر مستقيما بشكل دائم عند الجلوس من أجل تخفيف آلام الظهر، بل أن الجلوس بشكل مستقيم قد يسبب تيبسا في الظهر.

وقال مجلس الصحة الخليجي إنه لا توجد وضعية جلوس صحيحة 100٪، مشيرا إلى أنه من الأفضل أن يتم تغيير وضعية الجلوس كل 30 دقيقة، وذلك حرصا على تجنب آلام الجلوس لمدة طويلة.



وأشار مجلس الصحة الخليجي إلى أنه يمكن تجنب آلام الظهر الناتجة عن الجلوس من خلال ممارسة تمارين المقاومة أو الاستطالة أسبوعيا.

إضافة إلى استخدام وسادة عند أسفل الظهر للشعور بالتحسن ودعم الظهر عند الجلوس لفترات طويلة.

يمكن لموظفي العمل المكتبي مواجهة متاعب الظهر من خلال اتباع بعض التدابير البسيطة، وفقا لحركة "الظهر الصحي" الألمانية.

وقال الخبراء الألمان إنه ينبغي أولا التأكد من أن المقعد مناسب بحيث يصل مسند الظهر على الأقل إلى لوحي الكتف، بينما يكون ارتفاع المقعد مناسبا عندما تلامس القدمان الأرض تماما. ومن المهم أيضا إراحة الذراعين على المساند المخصصة لهما من حين إلى آخر، وذلك لتخفيف العبء عن الأكتاف.

وعن وضعية الجلوس السليمة على المقعد، أوضح خبراء الحركة أن العمود الفقري ينبغي أن يأخذ وضعه الطبيعي أثناء الجلوس، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال إمالة الحوض إلى الأمام قليلا، ما يساعد على انتصاب القفص الصدري وتمدد الفقرات العنقية.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي عدم البقاء في نفس وضعية الجلوس لساعات طويلة؛ حيث قد يؤثر ذلك سلبا على الجهاز العضلي والدورة الدموية والأقراص الفقرية.