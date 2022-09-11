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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خلصت إحدى الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتابعون الأخبار السلبية على السوشال ميديا ويمرورن شاشة الهاتف طوال الوقت، معرضون للإصابة بأمراض نفسية وجسدية بشكل أكبر.

وتشير الأبحاث إلى أن التمرير خلال الأزمات غير مفيد بل ضار، وخلال جائحة COVID-19 المبكرة، جعل استهلاك الكثير من الأخبار الناس يشعرون بالإرهاق، وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من الأخبار حول الوباء كانوا أيضا أكثر قلقا بشأنه.

أثار سلبية لإدمان التمرير على الهاتف ونصائح للتوقف.. إليك التفاصيل

كما وجدت الأبحاث في الأزمات، أن التعرض المستمر لأخبار الكوارث يرتبط بنتائج سلبية على الصحة العقلية.

خلال ذروة انتشار COVID-19، وجد الكثيرون أنفسهم في حالة من الهلاك، كان هناك الكثير من الأخبار السيئة، وبالنسبة للكثير من الناس، كان هناك الكثير من أوقات الفراغ، ووجدت العديد من الدراسات أن الحد من عرض الأخبار ساعد الناس على التأقلم.

وقدم البحث الجديد استراتيجيات الحد من الأخبار كانت مفيدة للغاية بالنسبة للعديد من المشاركين:

بدلا من التحقق من الأخبار بشكل دوري على مدار اليوم، خصص وقتا محددا وفكر في أي وقت من اليوم سيكون له أكثر التأثيرات الإيجابية بالنسبة لك.

كانت إحدى المشاركات تتحقق من الأخبار أثناء انتظارها لشرب فنجان الشاي الصباحي، لأن هذا يضع حدا زمنيا لتمريرها، وفضل المشاركون الآخرون حفظ مشاركتهم الإخبارية في وقت لاحق من اليوم حتى يتمكنوا من بدء صباحهم بالاستقرار والتركيز.

نجح العديد من المشاركين التجربة الجديدة في ذلك من خلال تجنب "إرسال" الأخبار إليهم، والسماح لهم بالمشاركة بشروطهم الخاصة بدلا من ذلك. تضمنت الأمثلة إلغاء متابعة الحسابات المتعلقة بالأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي أو إيقاف تشغيل الإشعارات الفورية للأخبار وتطبيقات الوسائط الاجتماعية.أضف "الاحتكاك" للتخلص من العادة

إذا وجدت نفسك تستهلك الأخبار بطريقة طائشة أو معتادة، فإن زيادة صعوبة الوصول إلى الأخبار يمكن أن يمنحك فرصة للتوقف والتفكير.

نقلت إحدى المشاركات في الدراسة جميع وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الأخبار إلى مجلد أخفته في الصفحة الأخيرة من الشاشة الرئيسية لهاتفها الذكي.

وحذف المشاركون الآخرون إشارات المتصفح المرجعية التي توفر اختصارات لمواقع الأخبار، وحذف الأخبار وتطبيقات الوسائط الاجتماعية من هواتفهم، وتوقفوا عن نقل هواتفهم إلى غرفة نومهم ليلا.

تحدث مع الآخرين في منزلك

يقول الخبراء إذا كنت تحاول إدارة استهلاكك للأخبار بشكل أفضل، فأخبر الآخرين في منزلك حتى يتمكنوا من دعمك، ووجد العديد من المشاركين صعوبة في الحد من استهلاكهم عندما يشاهد أفراد الأسرة الآخرون الكثير من الأخبار أو يستمعون إليها أو يتحدثون عنها.

واتفق أحد الزوجين في دراستنا على أن أحدهما سيشاهد أخبار منتصف النهار بينما يذهب الآخر في نزهة على الأقدام، لكنهما سيشاهدان الأخبار المسائية معا.

البقاء على اطلاع لا يزال مهما

بشكل حاسم، لا تتضمن أي من هذه الممارسات تجنب الأخبار تماما، البقاء على اطلاع أمر مهم، خاصة في حالات الأزمات حيث تحتاج إلى معرفة كيفية الحفاظ على سلامتك، ويُظهر البحث الجدي أن هناك طرقا لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى البقاء على اطلاع بالحاجة إلى حماية رفاهية الفرد.

أظهرت دراسة جديدة أن الأطفال الذين يتنمرون على الآخرين في سن 8-9 يكونون أكثر عرضة لارتكاب جرائم عنيفة في سن 31.

وظهرت هذه النتائج في دراسة أجريت على مجموعة أولاد على الصعيد الوطني الفنلندي في مركز أبحاث الطب النفسي للأطفال في جامعة توركو، فنلندا.

كان الأولاد والبنات الذين كانوا يتنمرون على الآخرين بشكل متكرر أكثر عرضة لارتكاب جرائم عنيفة مقارنة بالأطفال الذين لم يتنمروا على الآخرين أبدا.

الأولاد الذين يتنمرون في كثير من الأحيان لديهم أيضا احتمالات أعلى لارتكاب جرائم عنيفة مقارنة بأولئك الذين يتنمرون في بعض الأحيان.

وكان الخطر النسبي للأولاد الذين يمارسوا التنمر بشكل متكرر لارتكاب جريمة عنيفة خطيرة مثل القتل أو الاعتداء المشدد خلال فترة المتابعة أكبر بثلاث مرات تقريبا من الأولاد الذين لم يتنمروا مطلقا.

كونك ضحية للتنمر لا يرتبط بزيادة خطر ارتكاب جرائم عنيفة.

ونظرت الدراسة في العوامل الأساسية للحالة الاجتماعية والاقتصادية وعلم النفس المرضي للأطفال، وبقي الارتباط بين التنمر والجرائم العنيفة حتى عندما تم التحكم في البيانات لمستوى تعليم الوالدين، وهيكل الأسرة، وعلم النفس المرضي للطفل المحتمل، ولم تتأثر النتائج أيضا بتجارب التنمر الأخرى المحتملة التي يتعرض لها المتنمر، مثل كونه ضحية للتنمر.

تقول الباحثة إلينا تيري من مركز أبحاث الطب النفسي للأطفال بجامعة توركو: "أظهرت دراستنا ارتباطا بين التنمر والجرائم العنيفة لدى الرجال والنساء على حد سواء، وتؤكد هذه النتائج أيضا المفاهيم السابقة بأن منع التنمر يمكن أن يقلل من جرائم العنف".