شكرا لقرائتكم خبر عن "مركز سلمان للإغاثة" يقدم مساعدات غذائية فى محافظتى مأرب وتعز باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات غذائية لسكان محافظتي مأرب وتعز باليمن.

وأفاد المركز حسبما أوردت قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الأحد، بأنه "تم توزيع أكثر من 165 طنا من السلال الغذائية للفئات المحتاجة في محافظتي مأرب وتعز باليمن".

يأتي هذا ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية باليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.