شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. فرص لسقوط أمطار فى السعودية وصحو فى الإمارات وشديد الحرارة بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم ”الخليج 365” خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم، فى السطور التالية:

السعودية:

لازالت الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.

الإمارات:

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً خاصة شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

الكويت:

شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة