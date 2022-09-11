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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الدكتورة مارغريتا كوروليوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن على من يعاني من التهاب الرتج المعوي، تجنب تناول الباذنجان.

من الممنوع من أكل الباذنجان؟.. خبيرة تغذية توضح



وتشير الخبيرة في حديث لموقع "Moscow 24"، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية أيضا، التقليل قدر الإمكان من تناول الباذنجان.

وتضيف، ومن الأمراض الأخرى- التهاب الغدة الدرقية وكذلك أمراض المفاصل والأمعاء. وتؤكد على أن من يعاني من الحساسية أو التهاب الرتج المعوي الامتناع نهائيا عن تناول الباذنجان.

وتشير الخبيرة، إلى أن المواد الموجودة في الباذنجان، تساعد على تفاقم العمليات الالتهابية. وفي حالة التهاب الرتج، يمكن أن تدخل بذور الباذنجان في منطقة الأمعاء المصابة وتسبب تفاقم الحالة.

كشف الدكتور ارتيوم ليونوف، خبير التغذية الروسي، الحالات التي تتطلب الامتناع عن تناول البطاطا.

وقال الخبير في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء موضحا، "بما أن للبطاطا مؤشر مرتفع لنسبة السكر (أعلى من 70 وحدة)، لذلك يجب على من يعاني من اضطراب عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، ومن مرض السكري، ومتلازمة التمثيل الغذائي، الامتناع عن تناول البطاطا. وكذلك من تسبب له الحساسية. لأن البطاطا تنتمي إلى فصيلة الباذنجانيات، لذلك يمكن ان تسبب رد فعل تحسسي مخفي".

ويضيف الخبير، كل شيء يرتبط بمكروبيوم الأمعاء. وعموما كل من لا يعاني من اضطراب عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، أو حساسية، يمكنه تناول البطاطا.

دعت أخصائية التغذية، ألينا ستيبانوفا، عددا من الفئات إلى التقليل من تناول التمور أو الامتناع عن تناولها نهائيا.

وقالت خبيرة التغذية، إن التمر يحتوي على نسبة مرتفعة من السكر وبالتالي يتعين على الأشخاص، الذين يعانون من مقاومة الأنسولين، ومرض السكري التقليل أو الامتناع من تناوله.

كذلك من الضروري بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الانتفاخ في البطن، أي يقللوا من تناول التمر.

كما نصحت بأنه من المهم عند التسوق واختيار التمر الانتباه إلى مظهر هذا المنتوج، وتجنب شراء التمر الذي يلمع لأنه يحتوي على "جلوكوز إضافي وثاني أكسيد الكبريت".

أعلنت الدكتورة ألينا ستيبانوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى السكر في دمهم والمصابين بمرض السكري الامتناع عن تناول الموز.

وتشير الطبيبة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى فائدة الموز للصحة، ومع ذلك على البعض الامتناع عن تناوله.

وتقول، "يحتوي الموز الناضج على مؤشر سكر مرتفع جدا. وهذا يعني أن مستوى السكر في الدم يرتفع بسرعة بعد تناول الموز. لذلك لا ينصح بتناوله كل من يعاني من مقاومة الأنسولين والمصابين بمرض السكري".

وتشير الخبيرة، إلى أنه نظرا لاحتواء الموز على السكريات، يفضل التقليل من تناول الموز عند الإصابة بالإسهال ومتلازمة القولون العصبي.

وتضيف، أما الأشخاص الذين لا يعانون من المشكلات الصحية المذكورة أعلاه، فإن الموز يجلب لهم فائدة كبيرة لأن "الموز مصدر التربتوفان الذي هو مقدمة لهرمون السيروتونين (هرمون السعادة). كما يحتوي الموز على الإينولين (نوع الألياف الغذائية الذائبة)، ما يؤثر إيجابيا في عملية التبرز. كما أن الألياف الغذائية الذائبة هي بمثابة بروبيوتيك "غذاء" لبكتيريا الأمعاء".

تعد أمراض القلب أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، وهو ما يتطلب البحث عن عوامل بسيطة يمكن اتباعها بسهولة للمساعدة في الوقاية من هذه الحالات الطبية الطارئة.

وأكد أحد الخبراء على أهمية اتباع نظام غذائي صحي عندما يتعلق الأمر بمراقبة مؤشراتنا. وقال دينيس كينان - العالم المؤسس في Cignpost Diagnostics: "إن أفضل طريقة لتقليل المخاطر هي اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة التمارين البدنية بانتظام".

وتابع: "إن تناول الأطعمة الدهنية غير الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، سيؤدي إلى تراكم المزيد من اللويحات الدهنية في الشرايين ما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية. ولتعويض هذا، يجب على الأشخاص تقليل تناولهم للدهون المشبعة والتركيز على النشاط، وخفض ضغط الدم والحفاظ على القلب والأوعية الدموية في حالة جيدة".

وأظهرت الأبحاث التي أجرتها مؤسسة القلب البريطانية أن النساء أكثر عرضة بنسبة 50% لتلقي التشخيص الأولي الخاطئ للأزمة القلبية أكثر من الرجل.

ومع وضع ذلك في الاعتبار، أوصى كينان على وجه التحديد باتباع نظام غذائي غني بالبوتاسيوم للنساء لتقليل المخاطر.

كما كشف ثلاثة أطعمة شهيرة للإفطار غنية بالبوتاسيوم، وهي: الأفوكادو والزبادي والموز.

وقال: "أظهرت الدراسات الحديثة أيضا أن المرأة تستفيد حصريا من الوجبات الغنية بالبوتاسيوم.

ويساعد البوتاسيوم في الحفاظ على صحة القلب (للنساء أكبر بكثير من الرجال) من خلال المساعدة في انتقال العناصر الغذائية إلى الخلايا. وبالتالي، فهو مفتاح لصحة القلب والعضلات.

وأضاف كينان: "من أجل زيادة تناول البوتاسيوم، يجب على النساء تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الأفوكادو والزبادي والموز".

كما شجع على ممارسة الرياضة وتجنب عادات معينة كطريقة لتقليل المخاطر، قائلا: "النشاط وممارسة التمارين الرياضية بانتظام سيخفضان ضغط الدم عن طريق الحفاظ على قلبك وأوعيتك الدموية في حالة جيدة".

ويمكن أن تساعدك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أيضا على إنقاص الوزن، ما يساعد على خفض ضغط الدم.

وهناك طريقة أخرى لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وهي تجنب الإفراط في شرب الخمر والتدخين، حيث يسبب التدخين تصلب الشرايين ويرفع ضغط الدم ويزيد من فرص الإصابة بنوبة قلبية".

وتابع كينان: "بالمثل، يمكن أن يؤدي الإفراط في الشرب إلى زيادة ضغط الدم وزيادة مخاطر الإصابة".

ويُعد مرض القلب التاجي أحد أكثر أنواع أمراض القلب والأوعية الدموية شيوعا، ويحدث عندما تضيق الشرايين بسبب تراكم المواد الدهنية على طول جدرانها.

وإذا لم يتم علاج ذلك، يمكن أن يكون له تأثير مدمر على الجسم.

وتتمثل الأعراض الرئيسية لمرض القلب التاجي في:

- ألم في الصدر (ذبحة صدرية)

- ضيق في التنفس

- ألم في جميع أنحاء الجسم

- شعور بالاغماء

- الشعور بالغثيان