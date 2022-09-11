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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تنصح الدكتورة مارغاريتا أرزومانيان، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي وخبيرة التغذية الروسية، بتناول الطعام عند الشعور بالجوع والاهتمام بالنظام الغذائي.

كيف يمكن نسيان الجوع لفترة طويلة؟.. أخصائية توضح



وتشير الخبيرة في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، إلى أنه يجب إجراء تعديلات في النظام الغذائي، لكي لا نشعر بالجوع فترة طويلة بعد تناول الطعام، ودون زيادة الوزن الناجم عن الإفراط بتناول الطعام.

وتضيف، الشعور بالجوع لا يشير دائما إلى أن الشخص بحاجة إلى مواد مغذية، لأنه قد لا يكون فسيولوجيا، بل عاطفيا أيضا.

وتقول، "إذا كان الشخص يعاني من الجوع الفسيولوجي، فهناك أعراض تشير إلى ذلك: قرقرة في البطن وشعور بالامتصاص في المعدة. ولكن في حالة الجوع العاطفي، قد يرغب الشخص بتناول الطعام حتى وهو شبعان".



وتضيف، يجب عند ظهور أعراض الجوع الفسيولوجي، تناول الطعام. وهذه الأعراض تظهر عادة بعد مضي 2.5-3 ساعات بعد تناول الطعام وأحيانا بعد أربع ساعات. ولكي لا يزعج الشعور بالجوع بعد تناول الطعام، يجب الاهتمام بالنظام الغذائي.

وتقول، "يجب للحفاظ على الشعور بالشبع فترة طويلة، الحصول على نسب صحيحة من البروتين والدهون المفيدة والألياف الغذائية. فمثلا المكسرات، تفيد في إطالة فترة الشعور بالشبع. لأنها تحتوي على بروتين نباتي وألياف غذائية ودهون مفيدة. كما أن الخضروات، مثل الخيار والخس والملفوف والطماطم والأفوكادو، تساعد على الاحتفاظ بشعور الشبع لفترة طويلة أيضا، لاحتوائها على الألياف الغذائية والماء. ولكن يجب أن يحتوي النظام الغذائي على بروتين حيواني أيضا- البيض مثلا يسمح بعدم الشعور بالجوع فترة طويلة".

وتضيف، ولكن هناك مواد غذائية تزيد الشهية لذلك يظهر الشعور بالجوع بعد فترة قصيرة على تناولها.

وتقول، "يجب استبعاد المواد المحفزة للشهية- التوابل والبهارات والمخللات والموالح والحلويات والشوكولاتة والمعلبات والوجبات السريعة من النظام الغذائي".

ووفقا لها، أحيانا عند الشعور بالجوع يكفي شرب الماء، حيث يمكن بسهولة الخلط بين العطش والرغبة بتناول الطعام..

وتضيف، إن اتباع نظام غذائي متوازن يشمل ثلاث وجبات رئيسية ووجبتين خفيفتين، يبعد شبح الجوع دائما.

عندما تبحث عن وجبة خفيفة لذيذة، فمن الجيد أن يكون لديك بعض الأطعمة في وضع الاستعداد أثناء محاولة التخلص من الوزن الزائد.

وقد تكون رحلة إنقاص الوزن صعبة، ولكن يمكنك تجنب الإغراء من خلال وجود خيارات صحية في مطبخك.



ووفقا للخبراء، فإن هناك خمسة أطعمة غنية بالألياف والبروتين ومضادات الأكسدة والفيتامينات للتأكد من حصولك على الفوائد التي تحتاجها.

وهنا تكشف أخصائية التغذية ليزا يونغ لماذا يمكن أن تساعد هذه الأطعمة الخمسة في تحقيق أهداف التخلص من الوزن الزائد.

التوت الأزرق

يوصف التوت الأزرق بأنه غذاء خارق، وهو مصدر جيد لفيتامين C والألياف والمنغنيز ومضادات الأكسدة الأخرى.

وأخبرت ليزا موقع Eat This: التوت الأزرق صحي للغاية ومتعدد الاستخدامات. فهو منخفض السعرات الحرارية وتحتوي على الكثير من الألياف، لذلك يشعرنا بالشبع".

الشوفان

يعد الشوفان خيارا رائعا لبعض المصابين بداء السكري من النوع الثاني بفضل انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم (GI).

ويحتوي الشوفان أيضا على كمية جيدة من الألياف، وهو أمر أساسي للحفاظ على الوزن وصحة الجهاز الهضمي، ويمكن أن يحمي القلب، وهو أمر مهم لأن المصابين بداء السكري من النوع الثاني معرضون للإصابة بأمراض القلب.

ووجدت مراجعة أجريت عام 2015 للدراسات أن المصابين بداء السكري من النوع الثاني، الذين تناولوا الشوفان على الإفطار كان لديهم مستويات جلوكوز في الدم بعد الوجبة أفضل من أولئك الذين تناولوا وجبات إفطار أخرى.

الجوز

تقول أخصائية التغذية لورين ماناكير إنه من خلال تضمين الأطعمة المشبعة في نظامك الغذائي، مثل الجوز، قد تأكل أقل وفي النهاية تفقد الوزن.

وأضافت: "الجوز غذاء مشبع بشكل لا يصدق، بفضل مزيج البروتين والألياف والدهون الصحية".

وهناك أيضا فوائد صحية إضافية، وفقا للباحثين، حيث قد تساعد حفنة من الجوز كل أسبوع النساء على العيش لفترة أطول. كما وجد العلماء أن النساء في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات من العمر اللائي تناولن وجبتين على الأقل من الجوز كان من المرجح أن يتمتعن بـ "شيخوخة صحية".

خضروات مجمدة

قالت ليزا إن الخضار الطازجة هي الخيار الأمثل السريع إذا كنت مشغولا ولم يكن لديك متسع من الوقت لتحضير المكونات الطازجة بشكل فردي.

وأشارت إلى أنه يمكن طبخ بعض الخضار المجمدة في الميكروويف وقد تكون الفواكه والخضروات المعلبة والمجمدة أرخص، وأكثر صحة، وألذ طعما من الأطعمة الطازجة.



وأوضحت كيت هول، في My Full Freezer: "غالبا ما أجد أن الناس لا يدركون أن معظم الأطعمة المجمدة لا تحتوي أو تحتاج إلى أي مواد حافظة، أو أن الخضروات المجمدة جيدة من الناحية التغذوية مثل الطازجة (إن لم تكن أفضل) لأنها مجمدة بعد وقت قصير من حصادها".

سمك السلمون

يساعد سمك السلمون الغني بالأوميغا 3 في الحفاظ على لمعان الشعر.

ولا ينتج الجسم بشكل طبيعي هذه الدهون الصحية، لذا من المهم للغاية التأكد من الحصول عليها من الأطعمة والمكملات.

ولن يحافظ الأوميغا 3 على لمعان شعرك فحسب، بل سيساعده أيضا على النمو لفترة طويلة وممتلئة.

وقالت لورين: "إن إدراج السلمون أو الأسماك الدهنية الأخرى في نظامك الغذائي مرتين في الأسبوع قد يساعد الناس على إنقاص الوزن عندما يكون جزءا من نظام غذائي متوازن وصحي بشكل عام".