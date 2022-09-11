شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول سوداني: زيارة سفير أمريكا إلى دارفور تسهم في دعم العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال والي ولاية شمال دارفور، نمر محمد عبد الرحمن، إن الزيارة التي يقوم بها السفير جون جوديفري سفير الولايات المتحدة الأمريكية إلى الولاية ستساهم في تسهيل مهمة السفارة تجاه دعم وتوطيد العلاقات السودانية الأمريكية؛ بما يخدم مصالح الشعبين.

واستعرض والي ولاية شمال دارفور - خلال استقباله السفير الأمريكي والوفد المرافق له من أعضاء الكونجرس الأمريكي ومسئول المعونة الأمريكية "ميرفن فيرو" - تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام في السودان، مؤكداً أن التنفيذ يسير بصورة طيبة برغم بعض التحديات.

وقال والي ولاية شمال دارفور إن حكومته تتطلع إلى أدوار أكبر للولايات المتحدة في دعم مسيرة التنمية، وتقديم الخدمات لمواطني الولاية الذين لايزالون يعانون من الآثار التي خلفتها الحرب.

من جهته قال السفير الأمريكي إن الهدف من زيارته إلى الفاشر هو التعرف على مجمل الأوضاع بدارفور، خاصة فيما يلي سير تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام في السودان، بجانب التعرف على قضايا التنمية والاستقرار بدارفور، وبحث السبل المثلى لتطوير العلاقات الثنائية بما يمكن أمريكا من الاضطلاع بدور أكبر في تعزيز الأمن والاستقرار في السودان عامة وإقليم دارفور على وجه الخصوص.

وأضاف السفير الأمريكي أن برنامج زيارته ستمتد لثلاثة أيام يتضمن القيام بزيارة ميدانية إلى مخيم زمزم للنازحين "15كلم جنوب مدينة الفاشر"، بجانب عقد لقاء مع المنظمات والهيئات الدولية العاملة بالولاية، فضلاً عن عقد لقاء آخر مع قادة الإدارات الأهلية ولجان المقاومة وزيارة إلى جامعة الفاشر وزيارة قرية طرة شمال الفاشر.