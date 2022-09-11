شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.2 درجة يضرب منطقة حلبچة بمحافظة السليمانية فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل العراقية تسجيل حدوث هزة أرضية بقوة 3.2 درجة في منطقة حلبچة بمحافظة السليمانية فى العراق.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع)، عن بيان الوزارة العراقية أن "مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للارصاد الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية في محافظة السليمانية ".

وأشار البيان إلى أن "الهزة الأرضية سجلت مساء اليوم (بتوقيت العراق)، وقد بلغت قوتها (3،2)درجة وتبعد (16)كم شمال غرب حلبچة من محافظة السليمانية" .