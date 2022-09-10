وزير خارجية العراق: استراتيجيتنا تنطلق من مراعاة المصالح المشتركة مع الدول

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القاهرة - سامية سيد - وزير خارجية العراق: استراتيجيّتنا تنطلق من مُراعاة المصالح المُشتركة مع دول العالم

أكد وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، أن استراتيجيّة بلاده تنطلق من مُراعاة المصالح المُشترَكة مع دول العالم.

جاء ذلك خلال لقائه سفير الدنمارك الجديد لدى العراق كرستيان تورنينج، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

وأكّد السفير الدنماركيّ - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - دعم بلاده إلى مشاريع التوأمة الاجتماعيَّة من خلال المنظمات غير الحكوميَّة، مُشيراً إلى وجود اهتمام لدى رجال الأعمال في الدنمارك بالدخول في السوق العراقيَّة، مضيفا أن الوكالة الدنماركيَّة للتنمية مُهتمة بدعم مشاريع الكهرباء والبنى التحتية في العراق.

من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالجهود الأمنية للتصدي للإرهاب، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، مقتل 4 إرهابيين على ضفاف بحيرة حمرين في محافظة ديالى.

وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إنه بعد جمع المعلومات الاستخباراتية تم تنفيذ ضربتين جويتين بطائرات (إف16) أسفرتا عن مقتل 3 عناصر من عصابات داعش الإرهابية، فيما تمكنت قوة مشتركة من قتل إرهابي رابع بعد الاشتباك معه، كما دمرت عددا من المعدات ومواد متفجرة، فضلا عن وكرين للإرهابيين.