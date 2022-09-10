شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الكهرباء العراقية تعلن مواعيد الربط الكهربائي مع الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى إنه تم الاتفاق مع الجانب الأردني على إنجاز العمل بشكل سريع في مشروع الربط الكهربائي، ومن المؤمل أن ينتهي الربط بحلول الصيف المقبل.

وأَضاف موسى - في تصريح أوردته قناة الإخبارية العراقية - إن وزارة الكهرباء العراقية تعمل على تنويع مصادر الطاقة وتحقيق ربط كهربائي مشترك بين كل الجهات سواء مع الأردن أو السعودية أو تركيا أو هيئة الربط الخليجي، مشيرا إلى ذلك سيحقق استقرارا كبيرا وفعالية عالية لشبكات النقل في العراق.

وتابع أن الربط مع الأردن تم من خلال خطوط (ريشة - قائم ، ومحطة القائم التحويلية)، لافتا إلى أننا قد أحلنا العمل إلى شركة "جنرال الكتريك" لإتمام الخط بعد أن أنجزنا دراسة نقاط الرباط وحددنا مسارات الخطوط.

ونوه بأن العراق أتم إنجاز خطوط (فاو رقم واحد) و(فاو أبو فلوس رقم اثنين) في الكويت، معربا عن أمله بأن يجري اتفاق على خط الربط بين محطة الفاو العراقية ومحطة الزور الكويتية والذي سيكون بطول 220 كم، 80 كم منها ستكون داخل العراق والباقي في الكويت.

وأعلن المتحدث باسم الوزارة عن توقف موضوع الربط الكهرابئي مع تركيا بسبب أزمة توفير الغاز عالمياً بعد زيادة الطلب عليه نتيجة ندرة الموجود بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية؛ وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وحالياً نبحث موضوع التعرفة، وبمجرد الاتفاق على أسعار معقولة ستدخل الاتفاقية العراقية التركية حيز التنفيذ.

ولفت المسئول العراقي إلى أن مشاريع الربط مع السعودية والكويت سيحقق للعراق أن يكون عضوا مهما بسوق الطاقة الخليجي والعربي، كما أن موقع العراق الاستراتيجي سيعمل على أن يكون رابطا لخطوط النقل بين الشرق والغرب وممرا للطاقة ما بين الخليج ودول شرق وغرب آسيا.

وأكد موسى أنه تم التوقيع على اتفاقية تنص على أن تربط الخطوط الناقلة ما بين العراق والسعودية من خلال منفذ "عرعر" ومحطة "اليوسفية"، وهناك حالياً دراسات فنية لتحديد نقاط الربط ومسارات الخطوط والجدوى الاقتصادية والفنية.